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Konutta milyarlarca dolarlık kayıp

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, gayrimenkul devirlerinde yapılan düşük değer gösterme yöntemi nedeniyle devletin her yıl 6-7 milyar dolar zarara uğradığını söyledi. Taş, ayrıca gerçek değer sistemine geçerken harçlarda indirimin şart olduğunu ifade etti
02 Aralık 2018 08:20
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Konutta milyarlarca dolarlık kayıp

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da dile getirdiği tapu satışlarında değerin düşük gösterilmesi konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bu yöntem ile devletin ciddi bir vergi kaybına uğradığını söyleyen Taş, "Gayrimenkul devirlerinde eksik beyan edilen veya beyan edilmeyen gerçek değerler nedeniyle bir yılda oluşan tapu harcı, KDV ve gelir vergisi kaybı 6-7 milyar dolarları buluyor" ifadelerini kullandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019'dan itibaren tapu satışında gerçek değerin esas alınacağı sisteme geçeceğini açıkladığını anımsatan Taş sözlerini şöyle sürdürdü: Araştırmalarımıza göre yıllık devri gerçekleştirilen 2,5 milyon adet gayrimenkulün satışında sadece 50-100 bin civarındaki konutun gerçek değeri beyan ediliyor.

Bu da satışların yüzde 5'ini kapsayan markalı konut üreticileri tarafından yapılıyor.

Keza KDV'de de böyle bir durum söz konusu ve ciddi gelir kaybı var. Gerçek değer sistemine geçilirken tapu harçlarının düşürülmesi gerektiğini kaydeden Taş, "Gerçek değer gösterilmesinin en büyük nedeni tapu harçlarının yüzde 4 olması.

Bu oran düşürülürse vatandaş sorumlu tutulabilir. Bir de 5 yıl içinde evin değer artışından dolayı insanlar ciddi bir vergi ile karşı karşıya kalıyor.

Bundan önce böyle bir zorunluluk olmadığı için düşük alınmış evler var. Son 5 yıl içinde alınmış evlerin, gelecek 5 yılda satılması durumunda bir defaya mahsus bir ev için vergi muafiyeti gibi indirimler teşvik edilebilir" dedi.
Karar
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