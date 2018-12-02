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Süre doldu, istifalar art arda geldi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mahalli seçimlerde aday olacak kamu görevlileri ve siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulunda görev alanların istifası için verdiği süre dün dolması ile birlikte adeta istifa yağmuru yaşandı
Hem kamudan, hem de siyasi parti teşkilatlarından çok sayıda isim adaylık için istifa etti. Özellikle AK Parti'de 200'ün üzerinde ilçe başkanının belediye başkanı veya belediye meclis üyeliği adaylığı için istifa ettiği belirtildi.
KURULLARDAN İSTİFA
Bazı oda başkanlarının da istifa eden isimler arasında yer aldığı belirtiliyor.
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