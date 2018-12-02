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Yıldırım'ın makamına talip çok
Meclis Başkanı Yıldırım'ın İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilmesi durumunda, yerine Bostancı, Kurtulmuş, Şentop, Yazıcı, Yılmaz ve Avcı'nın adı geçiyor
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterildikten sonra yeni Meclis Başkanı için seçim sürecine girilecek. Yıldırım'ın, adaylığının açıklanması ile birlikte görevinden istifa edeceği ve en geç yılbaşından sonra da Meclis Başkanlığı seçim sürecinin tamamlanacağı belirtiliyor.
Yıldırım'ın adaylık sürecinde Meclis Başkanlığından istifası konusunda yasal bir mecburiyet bulunmasa da, etik olarak bu görevini sürdürmesine parti içinde sıcak bakılmıyor. Yıldırım'ın da, adaylığı ile birlikte istifa etmesinin daha doğru olduğunu düşündüğü belirtiliyor. Bu kapsamda, Yıldırım'ın adaylığının aralık ortasından sonra açıklanması ve hemen ardından da istifa edeceği kaydediliyor.
Yıldırım'ın istifa etmesinden sonra, yenisi seçilinceye kadar, başkanlık görevini en yaşlı Başkanlık Divanı Üyesi yürütecek. Ancak AK Parti kaynakları, aralık ayının sonuna kadar veya en geç yılbaşından hemen sonra yeni Meclis Başkanı için seçimlerin yapılacağını dile getiriyor.
MHP İLE İSTİŞARE EDİLECEK
YÜCEL KAYAOĞLU
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