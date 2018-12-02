1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Varlık Barışı'nda süre 6 ay uzatıldı

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 'Varlık Barışı' uygulamasında süre 6 ay uzatıldı
02 Aralık 2018 08:58
Yazdır
'Varlık Barışı'nda süre 6 ay uzatıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, ilgili hükümler çerçevesinde, Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilmesi için tanınan süre 6 ay uzatıldı. Daha önce son tarih 30 Kasım 2018 olarak belirlenmişti.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan kredilerin en geç mayıs sonuna kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar, Türkiye'ye getirilme şartı aranmaksızın düzenlemeden faydalanabilecek.

Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, mayıs sonuna kadar vergi dairelerine beyan edilebilecek. Beyan edilen söz konusu varlıklar bu tarihe kadar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecek. Bu takdirde söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 2 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi, haziran ayı sonuna kadar ödenecek.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi de haziran sonuna kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyannameyle bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,255 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
16 ildeki 27 maden lisansı iptal edildi
02 Aralık 2018 09:57		 Diyarbakır'da 15 köyde sokağa çıkma yasağı
02 Aralık 2018 09:44
3.600 ek gösterge artışında niçin yol alınamıyor?
02 Aralık 2018 08:15		 Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı
02 Aralık 2018 00:10
TEM otoyolunun bazı bölgeleri trafiğe kapatıldı
01 Aralık 2018 23:11		 Türkiye'nin 'lale' figürlü tanıtım logosu değişiyor
01 Aralık 2018 21:08
Emniyetten kış lastiğinin önemine ilişkin video
01 Aralık 2018 18:24		 Düğünlerde sivil güvenlik görevlileri bulunacak
01 Aralık 2018 18:04
Cezaevinde meslek de öğreniyorlar
01 Aralık 2018 17:56		 Konyalı uzman çavuşa gazilik beratı
01 Aralık 2018 17:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
3.600 ek gösterge artışında niçin yol alınamıyor?
Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı
Yıldırım'ın makamına talip çok
Yoğun kar yağışı yolları kapattı!
Elektrik tesisatı için gittiği evde kendini astı
Süre doldu, istifalar art arda geldi
15 Temmuz günü kaçırılan silahlar nerede?
Sıcaklıklar artacak, yağışlar devam edecek-Haritalı
Kulislere göre CHP'nin kesinleşen adayları
2 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Adalet dağıtmayan kanun,kanun değildir 1
osmanlı geri gelsin 3
28.11.2018 lokomotiv moskova vs galatasaray maçı 1
vergi cenneti 2
faturanın üzerindeki ayak izi 1
dolar düşerken fiyatların aynı kalması 1
tevliye 2
30.11.2018 barcelona vs fenerbahçe maçı 1
bel tutulması 1
hasta olursanız tıbba fazla güvenmeyin 1
SON İLANLAR
Rize Belediyesi Engelli Memur Alım İlanı
TÜVASAŞ 43 mühendis alacak
Türk Kızılayı İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı Alım İlanı
Sapanca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İmranlı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Niğde Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam