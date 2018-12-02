Darıca'da altın kaplı malikane!

Üç bin 500 metrekarelik villada yok yok. Malikanenin dışı kadar içi de göz dolduruyor. Tamamen el yapımı olan mobilyalarda 24 ayar altın dahi kullanıldı.

İç dekorasyon için 10 mimar on ay geceli gündüzlü çalıştı.

Mobilyalarda El Maktum'un talebi üzerine Osmanlı tarzı nakışlara ağırlık verildi.

Villanın sadece içine harcanan para 5 milyon lirayı bulurken, toplam maliyeti ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.