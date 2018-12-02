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Apartman merdiveninde ceset bulundu
Adana'da bir apartmanın merdiveninde erkek cesedi bulundu
Adana'nın merkez Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanının merdivenlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin Cem Mustafa Hazel olduğunu ve öldüğünü tespit ett
Yapılan çalışmaların ardından Hazel'in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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