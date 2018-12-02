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Soylu: Bizlerin birlikte hareket etmesi bugün çok daha elzemdir

İçişleri Bakanı Soylu, "Müslümanların hayatı söz konusu olduğunda sergilenen çifte standart karşısında bizlerin birlikte hareket etmesi bugün çok daha elzemdir." dedi
02 Aralık 2018 09:32
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Soylu: Bizlerin birlikte hareket etmesi bugün çok daha elzemdir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sudanlı mevkidaşı Ahmed Bilal Osman ile Sudan İçişleri Bakanlığındaki baş başa görüşmesinin ardından Sudan Polisevi'nde heyetlerarası görüşmeye geçildi.

Soylu, heyetler arası görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Sudan ile ticaret, ekonomi, askeri, savunma, güvenlik, enerji, madencilik, havacılık, tarım, kültür, turizm, sağlık, eğitim, bilim ve teknoloji gibi birçok alanda ilişkilerin olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle tesis edilen Türkiye-Sudan yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyiyle de ilişkilerin çok daha ileri bir seviyeye taşınacağına inandıklarını belirten Soylu, Türkiye-Sudan arasındaki 1. Yüksek Düzeyli Stratejik Kurul Toplantısı'nın aralık ayında gerçekleşeceğine işaret etti.

Güçlü, istikrarlı ve müreffeh bir Sudan'ın İslam dünyasının ikbali için de önemli rol oynayacağını dile getiren Soylu, Afrika'daki gelişmeleri ve kıtanın karşı karşıya kaldığı sorunları dikkatle ve yakından izlediklerini söyledi.

Soylu, "Müslümanların hayatı söz konusu olduğunda sergilenen çifte standart karşısında bizlerin birlikte hareket etmesi bugün çok daha elzemdir. Bu nedenle, ayrım yapılmaksızın tüm terör örgütlerine karşı kararlı bir mücadele sürdürmek gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Sudan ile Güvenlik İşbirliği Anlaşması'nın yakın zamanda TBMM'de onaylayacağına dikkati çeken Soylu, özellikle eğitim alanında Sudan ile çok önemli iş birliğini ortaya koyduklarını söyledi.

Soylu, 217 uzmanlık eğitim programı düzenlendiğini, 4 bin 459 Sudanlı kursiyere eğitim verildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Sudan ile yeni bir mutabakata vardık. Pasaport ve ehliyet, siber suçlar ile seçim güvenliği alanında önümüzdeki 2 ay içerisinde eğitim çalışmalarımızı planladık. Yine 10 ayrı konuda 2018 yılında özellikle güvenlik alanında iş birliği konusunu da planladık. Bu eğitimlerin bir kısmının Sudan'da bir kısmının da Türkiye'de gerçekleştirilmesi konusunda da mutabakata vardık."

Ahmed Bilal Osman da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her alanda iş birliğinin devam edeceğini belirtti.

Soylu ile ele aldıkları tüm konularda mutabık kaldıklarını söyleyen Osman, iki ülkenin güven ve istikrarlı olması için bu ilişkilerin önündeki bütün engelleri kaldırmaya hazır oldukların işaret etti.

"Göç Genel Müdürlüğünden bir heyet Sudan'a gelecek"

Soylu, heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında da Sudan ile ikili iş birliği alanını güçlendirmeye yönelik toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantıda, FETÖ'ye karşı ortak alınabilecek tedbirleri konuştuklarını aktaran Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'ye verdikleri destekten dolayı Sudan yönetimine ve halkına teşekkür etti.

Yabancı terörist savaşçılarla mücadele, göç, düzensiz göç ve geri kabul anlaşması konusunda da önemli bir noktaya geldiklerini vurgulayan Soylu, gelecek hafta Göç Genel Müdürlüğünden bir heyetin Sudan'a geleceğini ifade etti.

Soylu, emniyet konusundaki eğitim iş birliği ve bu konuda atılacak adımlar konusunda da ciddi bir mutabakat sağladıklarını bildirdi.

"Her alanda işbirliğimiz olacak"

Ahmed Bilal Osman da Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkiler için güzel ve olumlu bir ziyaretin gerçekleştirildiğini söyledi.

Görüşmelerde iki bakanlığın birçok alanlardaki iş birliğine değindiklerini belirten Osman, Sudan'dan Türkiye'ye herhangi bir tehdidin gelmeyeceğini ve bir sorun olmayacağını, iki ülkenin istikrarlı bir ortamda gelişebilmesi için her alanda birlikteliğin olacağını vurguladı.

Muhammed Boztepe
Anadolu Ajansı
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