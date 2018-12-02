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Selde sürüklenen aracını elleriyle tuttu, park etti, iple bağladı

Bodrum'da yaşanan sağanak yağışın kısa sürede sele döndüğü o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Tüyler ürperten görüntülerde sele kapılan tonlarca ağırlığındaki aracını elleriyle itip, iple demire bağlayan vatandaşın görüntüleri ise şaşırttı
02 Aralık 2018 09:53
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Selde sürüklenen aracını elleriyle tuttu, park etti, iple bağladı

Bodrum'da önceki gün yaşanan sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşık 20 dakika içerisinde Yeniköy Mahallesi'nin sular altında kalması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Dehşete düşüren görüntülerde dakikalar içerisinde yağmur sularının metrelerce yükselmesi ve park halindeki araçların sel sularına kapılması yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Suyun şiddetiyle iş yerlerinin duvarlarının patlaması, eşyaların sel sularına kapılması ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Neye uğradığını şaşıran mahalle sakinlerinin ise eşyalarını ve araçlarını kurtarmak için büyük çaba sarf etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Sürüklenen aracını elleriyle yerine itip iple bağladı

Aynı mahallede sele kapılan aracını gören bir vatandaş ise sel sularına aldırış etmeden aracının yanına gitti. İlk olarak sel sularıyla sürüklenen aracını durdurmaya çalışan vatandaş bu girişiminde başarılı olamadı. Sel sularının 1 metreyi aştığını gören vatandaş daha sonra sudan çıktı. Suların iyice yükselmesiyle birlikte kendi aracının da yan döndüğünü gören adam tekrar suya girerek tonlarca ağırlıktaki aracını elleriyle itmeye başladı. Park ettiği yere bu sefer elleriyle düzgün bir şekilde aracını iten vatandaş bir müddet aracını tuttuktan sonra yan tarafta bulunan cami duvarına çıktı. Duvarın üzerinde sel sularından kaçmaya çalışan vatandaşın bir yandan da aracını tutmaya çalışması sel felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi. Aracını sıkı sıkı tutan adam daha sonra hızlı bir şekilde karşıya geçerek bir ip bulup aracının yanına döndü. İple aracını sıkı sıkı caminin demir korkuluklarına bağlayan vatandaş aracının sürüklenmesini engelledi.

Önde duran başka bir aracın ise sel sularına kapılarak gittiği görüntülere yansıdı. Venedik'e dönen Yeniköy Mahallesi'nde yaklaşık 20 aracın sel sularına kapıldığı öğrenildi. Görüntülerde otomobiliyle selin olduğu sokaktan geçmek isteyen başka bir vatandaşın aracını güvenli bir noktaya almak için büyük çaba sarf ettiği dikkatlerden kaçmadı. Bir iş yerinin duvarının ise sel sularına dayanamayıp yıkılması da güvenlik kameralarına yansıdı.
İhlas Haber Ajansı
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