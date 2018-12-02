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PKK'nın cezaevi provokasyonu çabası deşifre oldu

Terör örgütü PKK, Trabzon'da Kasım ayında faaliyete geçen Beşikdüzü Cezaevi üzerinden yaydığı asılsız iddialarla örgütün provokatif faaliyetleri için zemin hazırlamaya çalışıyor
02 Aralık 2018 10:16
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PKK'nın cezaevi provokasyonu çabası deşifre oldu

Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Trabzon'da bulunan Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen bir grup terör örgütü PKK hükümlüsü, cezaevinde işkence gördükleri yönündeki asılsız iddialarla cezaevi yönetimini sindirmeyi ve baskı altına almayı amaçlıyor.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgiye göre, Trabzon'a nakledilen PKK'lı teröristlerin, işkence gördükleri ve cezaevi koşullarının iyi olmadığı yönündeki asılsız iddialarla kamuoyunun ve medyanın dikkatini çekmeye çalıştıkları savunuldu.

Kasım ayında faaliyete geçen Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun Avrupa Birliği standartlarında yaşam koşullarını taşıdığı, PKK silahlı terör örgütü üyeliğinden hüküm giyen ve Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Trabzon'da bulunan Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen bir grup PKK hükümlüsünün, direnç göstererek asılsız iddialarda bulunduğu, cezaevi yönetimini sindirmeyi, yıpratmayı ve baskı altına almayı amaçladığı, provokasyon yaparak örgütsel faaliyetler için zemin hazırlamaya çalıştıkları değerlendirildi.

PKK-FETÖ İŞBİRLİĞİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

PKK'nın Trabzon üzerinden gerçekleştirmeyi planladığı provokasyon için, medya organlarının yanı sıra sosyal medyayı da etkin kullanmaya çalıştığı ve propagandasını daha geniş kitlelere yayabilmek adına Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü üyesi kişiler tarafından yönetilen sahte kullanıcılar adına açılmış hesaplardan destek aldığı da saptandı. PKK ve FETÖ/PDY'nin, devletin itibarını sarsmaya, yargı makamlarını yıpratmaya ve halkı provoke ederek örgütün üzerindeki baskıyı kırmaya yönelik işbirliği içerisinde hareket ettiği aktarıldı.
İhlas Haber Ajansı
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