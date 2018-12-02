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Kulislere göre CHP'nin kesinleşen adayları
Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok sayıda belediye başkan adayını 6 Aralık'ta açıklaması bekleniyor
31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken partilerin adayları çok konuşuluyor, çok merak ediliyor.
AK Parti, geçen hafta aralarında Ankara ve İzmir de olmak üzere 60 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki olurken İzmir adayı da Nihat Zeybekçi oldu. İstanbul adayının da büyük ihtimalle Binali Yıldırım olacağı konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul ilçe belediye başkanlarını açıklaması bekleniyor.
Peki CHP'de durum ne? Cumhuriyet Halk Partisi, bazı başkan adaylarını açıklasa da önemli büyükşehirlerle ilgili henüz bir açıklama yok.
Kulislere yansıyan bilgilere göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı hariç çok sayıda ilin adayı 6 Aralık'ta Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanacak. Peki o adaylar kimler? İşte kulislere göre netleşen CHP adayları...
Adana
Zeydan Karalar
Seyhan Belediye Başkanı
Antalya
Muhittin Böcek
Konyaaltı Belediye Başkanı
Bursa
Mustafa Bozbey
Nilüfer Belediye Başkanı
Çanakkale
Ülgür Gökhan
Çanakkale Belediye Başkanı
Hatay
Lütfü Savaş
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı
Muğla
Osman Gürün
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı/Oral Karakaya
Tekirdağ
Şafak Başa
Eski TESKİ (Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürü
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR...
CHP'nin İstanbul adayı netleşmemekle birlikte Muharrem İnce, Gürsel Tekin ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında bir tercih yapılacak gibi görünüyor. Genel Merkez'in İmamoğlu'na daha yakın olduğu kulislere yansıyan bir bilgi.
Ankara için İyi Parti'yle görüşmeler devam ediyor. Mansur Yavaş'ın CHP'nin Ankara adayı olması isteniyor.
Gelelim İzmir'e... Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'le birlikte Tuncay Özkan'ın da adı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçiyor.
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