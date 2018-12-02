Başkentte kontrolden çıkan taksi bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Ankara'da Ömer T. idaresindeki ticari taksi, Atatürk Bulvarı Sıhhiye Köprüsü yakınlarında bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü ile birlikte yolcular Safiye Nur D. ve Arife Ege Y. yaralandı. Yaralılardan 2'si kabin içinde sıkıştı.

EKİPLER ZAMANA KARŞI YARIŞ VERDİ

Kazayı gören vatandaşlar, aracın yanına koşarak şahısların kurtarılması için seferber oldu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan kazazedelerin kurtarılması için zamana karşı yarış verdi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin meşakkatli çalışması sonrası yaralı halde kurtarılan sürücü ve yolcu, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; ön kısmı hurdaya dönen otomobildeki yakıt sızıntısının fark edilmesinin ardından itfaiye ekiplerince araca müdahalede bulunuldu. Aracın çevresini şeritle kapatan polis ekipleri, vatandaşları kaza yerinden uzak tutmak için önlem aldı. Bir kısmı trafiğe kapanan yolda, araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Hurda yığınına dönen otomobil, daha sonra çekiciye yüklenip kaza yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.