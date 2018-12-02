|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
'Tarım alanları 80 yıl içinde sular altında kalacak'
Küresel ısınma sonucu deniz seviyesinin 2100 yılına kadar yaklaşık 62 santimetre yükseleceğinin tahmin edildiğini söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden Jeomorfolog Doç. Dr. Cengiz Yıldırım, "Türkiye'nin kıyılarında bulunan büyük tarım alanlarının önemli bir kısmı sular altında kalacak" dedi.
Endüstri devrimiyle birlikte atmosfere yayılmaya başlayan karbondioksit gazlarının
buzulları olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken İTÜ öğretim üyesi Doç. Dr.
Cengiz Yıldırım, önemli uyarılarda bulundu.
Yapılan çalışmalar günümüzde küresel olarak deniz seviyesinin yılda 3.1 milimetrelik bir hızla yükseldiğini gösteriyor. Deniz seviyesinin yükselmesinde özellikle kutuplardaki buzulların erimesinin çok büyük payı var" diye konuştu.
'ÇUKUROVA, SAKARYA OVASI, KIZILIRMAK DELTASI RİSK ALTINDA'
Bu özellikle kıyılarda büyük deltalar, ovalar, topoğrafyanın çok alçak olduğu alanlar ve dünyada tarımsal üretimin en fazla yapıldığı alanlarda (Nil Deltası, Ganj Deltası, Bangladeş, ülkemizde Çukurova, Silifke, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Bakırçay, Bafra ve Çarşamba Deltaları, Sakarya Ovası) ve denize kıyısı olan ovalarımızda deniz seviyesinde 62 santimetrelik bir yükselime neden olacak.
Bu kadar bir yükselme bile kıyı çizgisinin karaya doğru gerilemesine, bugün tarım yapılan alanların deniz suyu tarafından işgal edilmesine, yer altı suyunun tuzluluk oranının artmasına ve buradaki sulak alanlarda var olan doğal hayatın yok olmasına neden olacak.Hem sosyal hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük tehlike arz eden bir durum" uyarısında bulundu.
Ancak bu dağlarımızdan kaynaklanan büyük akarsuların oluşturduğu kıyı ovalarında Çukurova, Silifke, Büyük-Küçük Menderes, hatta İstanbul'da Küçükçekmece ve Büyük Çekmece kıyılarında 62 santimetrelik yükselim kıyı çizgisinin belirgin bir miktarda tarım ve ulaşımı etkileyebilecek kadar değişiklikler meydana getirecek. Bu bahsettiğim değişiklikler için 80 yıl kaldı. Buralar Türkiye'de büyük tarımsal alanlar ve buralardan geçimini sağlayan büyük bir nüfus var ülkemizde. Bunun etkisi var" ifadelerini kullandı.
Araştırmalar sonucu tüm dünyada 187 milyon insanın deniz seviyesi yükseliminden etkileneceği ve göç etmek zorunda kalacağını vurgulayan Yıldırım, "Türkiye, Avrupa'ya büyük göçlerin yaşandığı bir köprü durumunda. Özellikle Hindistan, Mısır ya da Bangladeş'te bu tür afetlerin meydana gelmesi büyük bir göç dalgası yaratacak.
Bu ülkemizi bu açıdan da etkileyecektir. Yapılan hesaplamalar tüm dünyada 187 milyon insanın deniz seviyesi yükseliminden etkilenebileceğini ve göç etmek zorunda kalabileceklerini gösteriyor. Türkiye'nin bulunduğu konumdan dolayı Afrika'dan, Ortadoğu'dan ve özellikle Hindistan, Bangladeş gibi yoksul ülkelerden büyük bir göç yaşanacağını söylemek mümkün" değerlendirmesinde bulundu.
KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞECEK, YABAN HAYAT ETKİLENECEK
Bu haber 6,357 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR