|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Teröristler kaçarken silahlarını bırakmış
TSK'nın operasyonlarına karşılık Irak'ın kuzeyindeki üs bölgelerine sızma girişiminde bulunan teröristlerin silahlarını ve malzemelerini bırakıp kaçtıkları ortaya çıktı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonlarına karşılık Irak'ın kuzeyindeki üs bölgelerine sızma girişiminde bulunan teröristlerin silahlarını ve malzemelerini bırakıp kaçtıkları belirlendi.
Alınan bilgiye göre, TSK'nın düzenlediği operasyonlar nedeniyle teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine sızma gayretleri boşa çıkartıldı.
Bölgede yürütülen arama faaliyetlerinde operasyonlardan kaçan teröristlerin, silahlarını ve malzemelerini bırakıp kaçtıkları tespit edildi.
Aramada 2 kalaşnikof, 7 dolu şarjör, 2 hücum yeleği, biri konserve kutusuna sarılarak güçlendirilmiş 3 el bombası ve kamera bataryası ele geçirildi.
Bu haber 1,647 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR