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Şanlıurfa'da sel sularında mahsur kalan 10 asker kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle 10 asker mahsur kaldı. Askerler yoğun çabalar sonucu kurtarıldı
Şanlıurfa'da Ceylanpınar ve Akçakale ilçeleri arasında bulunan 2'nci Hudut Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi'nde kalan alanda 2 gündür devam eden sağanak nedeniyle sular yükseldi.
10 asker nöbet değişimi için gelen zırhlı personel taşıyıcının sular altında kalmasıyla kulübelerinden inemedi.
Bölgeye ulaşan ekipler yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından askerleri bot ile kurtararak hastaneye götürdü. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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