Albayrak: Adımlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kasım ayı ekonomik verilerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak, Twitter mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Kasım ayı kurda ve faizlerde sağlanan pozitif gelişmelerin yanında ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu. Güçlü dış ticaret rakamları ile dengelenmede iyi bir performansı yakaladık. Gevşemeden, adımlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecek ve hedeflerimize ulaşacağız.''

Albayrak, kasım ayında dolar kurunda yüzde 8 düşüş olduğunu gösteren bir grafiği de paylaştı.

''Ekonomide dengelenme devam ediyor" başlığının kullanıldığı grafikte, ekim-kasım döneminde ekonomideki iyileşme anlatıldı.