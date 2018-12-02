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Erdoğan'dan Arjantin'de Türk gence sürpriz davet!

G-20 Zirvesi için Arjantin'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaşın Paraguay'a gitmek istediğini söylemesi üzerine Erdoğan, uçağına davet etti
02 Aralık 2018 12:02
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Erdoğan'dan Arjantin'de Türk gence sürpriz davet!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi için bulunduğu Arjantin'de Türk vatandaşlarla sohbet etti. Arjantin'de turizm rehberliği alan Onur Durgut ile sohbet eden Erdoğan, Durgut'un Paraguay'a gelmek istemesi üzerine uçağına davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi nedeniyle bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te konakladığı otele gelişinde vatandaşlarla sohbet etti.

Arjantin'de turizm rehberliği eğitimi alan ve aynı zamanda rehberlik yapan vatandaşlardan Onur Durgut'un Paraguay'a gelmek istediğini söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uçağa davet edildi.

Şili'de yaşayan Yusuf Can Sarıkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için Arjantin'e geldiğini belirtti.
Habertürk
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