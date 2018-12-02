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Binali Yıldırım ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelecek
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile saat 14.00'te Meclis'te bir araya gelecek
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.
Görüşme saat 14.00'te Meclis'te gerçekleşecek.
Görüşme talebinin Binali Yıldırım'dan geldiği öğrenildi.
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