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Harput Kalesi'nden tarih fışkırdı: 5 yılda 120 bin obje

Elazığ'da UNESCO'nun Dünya kültür Mirası Geçici Listesine giren Harput bölgesinde yer alan Harput Kalesi'nde sürdürülen kazı çalışmalarında 2018 yılında 20 bin, son 5 yıllık süreçte ise 120 bin obje çıkarıldı. Kazılarda çıkan buluntular 3 ciltlik kitap haline getirilerek dünyaya tanıtılacak
02 Aralık 2018 12:51
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Harput Kalesi'nden tarih fışkırdı: 5 yılda 120 bin obje

Mustafa Uc'un haberine göre M.Ö. 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından yapılan Harput Kalesi'nde kazı çalışmaları programlı bir şekilde sürdürülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Belediye ile Fırat Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen kazılarda çıkarılan tarihi eserler Elazığ Müzesi'ne teslim edildi.


2018 yılı içerisinde yapılan kazılarda 20 bin civarında tarihi obje çıkarıldığını belirten Kazı Başkanı Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Aytaç, "Bu objelerden çıkan buluntularla yola çıkan yeni tasarımlar yapılıyor. Sanat camiasında özellikle bu objeler geçmişi bugüne, bugünü de geleceğe taşıyacak sanat eserleri olarak hayatımızda yerini alacak. Urartu dönemine ait baskı mühür ve silinir mühür karışımı olan eser M.Ö. 7. yüzyıl tarihlerinde... Bu taş mühür kalede M.Ö. 7. yüzyılda Urartular'ın varlığını kesin olarak kanıtlamış oldu" dedi.


1500 METRELİK ALANDA RESTORASYON


2018 yılı çalışmalarını dört grup halinde değerlendiklerini aktaran Aytaç, "Bunlardan birisi arkeoloji çalışmalar, diğeri çıkan taşlar ile milli kültür varlıkların restorasyonudur. Önceden kazısı tamamlanmış olan Osmanlı mahallesi restorasyon çizimi ile çıkan kalıntıların dünya kamuoyuna paylaşılması diğer iki grubu oluşturmaktadır" diye konuştu. Aytaç, kazı çalışmalarının ardından kale içerisinde 1500 metrekarelik alanda restorasyon çalışması yapılacağını ifade etti.


3 CİLTLİK KİTAP HAZIRLANIYOR


Kaledeki kazılarda bulunan eserlerin dünyaya tanıtımı için 3 ciltlik kitap hazırlanacağını kaydeden Aytaç, "Kazılarda çıkan buluntuları ulusal ve uluslararası sempozyumlarda elektronik dergilerde yayınlamaya çalışıyoruz. Burada yayınlananların yanında şu anda 3 ciltlik kitap hazırlanıyor. Bütün bu elde edilen veriler Harput'un elle tutulur, gözle görülür yaşanmış buluntularının eserleri olarak turizme kazandırmaya başlandı" dedi.

2019'DA ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILACAK


UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne giren Harput bölgesinde kalenin yanı sıra diğer projelerin de sürdürüldüğünü belirten Prof. Dr. Aytaç, "Elazığ Belediyesi bir çok yapının restorasyon öncesi kazılarını yaptı, projelerin kurlardan geçirdi ve uygulama aşamasına geldi. Bunlardan Dabakhane Mescidi ile çeşmesi bitti. Sağır Efendi Konağı restorasyonu tamamlandı. Artık önümüzdeki yıl bunları turizme kazandırmış olacağız. Elazığ olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Özel İdaresi, Fırat Üniversitesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü diğer taraftan Vakıflar Bölge Müdürlüğü üstüne düşeni yaptığı sürece UNESCO'ya asil listeye girme zamanımızda öne alınacaktır" diye konuştu. Aytaç, önümüzdeki yıl çalışmalara hız verileceğini de sözlerine ekledi.
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