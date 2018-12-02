Harput Kalesi'nden tarih fışkırdı: 5 yılda 120 bin obje

Mustafa Uc'un haberine göre M.Ö. 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından yapılan
Harput Kalesi'nde kazı çalışmaları programlı bir şekilde sürdürülüyor. Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Belediye ile Fırat Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen
kazılarda çıkarılan tarihi eserler Elazığ Müzesi'ne teslim edildi.
2018 yılı içerisinde yapılan kazılarda 20 bin civarında tarihi obje çıkarıldığını
belirten Kazı Başkanı Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. İsmail Aytaç, "Bu objelerden çıkan buluntularla yola çıkan yeni tasarımlar
yapılıyor. Sanat camiasında özellikle bu objeler geçmişi bugüne, bugünü de geleceğe
taşıyacak sanat eserleri olarak hayatımızda yerini alacak. Urartu dönemine ait
baskı mühür ve silinir mühür karışımı olan eser M.Ö. 7. yüzyıl tarihlerinde...
Bu taş mühür kalede M.Ö. 7. yüzyılda Urartular'ın varlığını kesin olarak kanıtlamış
oldu" dedi.
1500 METRELİK ALANDA RESTORASYON
2018 yılı çalışmalarını dört grup halinde değerlendiklerini aktaran Aytaç, "Bunlardan
birisi arkeoloji çalışmalar, diğeri çıkan taşlar ile milli kültür varlıkların
restorasyonudur. Önceden kazısı tamamlanmış olan Osmanlı mahallesi restorasyon
çizimi ile çıkan kalıntıların dünya kamuoyuna paylaşılması diğer iki grubu oluşturmaktadır"
diye konuştu. Aytaç, kazı çalışmalarının ardından kale içerisinde 1500 metrekarelik
alanda restorasyon çalışması yapılacağını ifade etti.
3 CİLTLİK KİTAP HAZIRLANIYOR
Kaledeki kazılarda bulunan eserlerin dünyaya tanıtımı için 3 ciltlik kitap hazırlanacağını
kaydeden Aytaç, "Kazılarda çıkan buluntuları ulusal ve uluslararası sempozyumlarda
elektronik dergilerde yayınlamaya çalışıyoruz. Burada yayınlananların yanında
şu anda 3 ciltlik kitap hazırlanıyor. Bütün bu elde edilen veriler Harput'un
elle tutulur, gözle görülür yaşanmış buluntularının eserleri olarak turizme
kazandırmaya başlandı" dedi.
2019'DA ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILACAK
UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne giren Harput bölgesinde kalenin
yanı sıra diğer projelerin de sürdürüldüğünü belirten Prof. Dr. Aytaç, "Elazığ
Belediyesi bir çok yapının restorasyon öncesi kazılarını yaptı, projelerin kurlardan
geçirdi ve uygulama aşamasına geldi. Bunlardan Dabakhane Mescidi ile çeşmesi
bitti. Sağır Efendi Konağı restorasyonu tamamlandı. Artık önümüzdeki yıl bunları
turizme kazandırmış olacağız. Elazığ olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Özel
İdaresi, Fırat Üniversitesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü diğer taraftan Vakıflar
Bölge Müdürlüğü üstüne düşeni yaptığı sürece UNESCO'ya asil listeye girme zamanımızda
öne alınacaktır" diye konuştu. Aytaç, önümüzdeki yıl çalışmalara hız verileceğini
de sözlerine ekledi.