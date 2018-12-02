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TBMM aboneliklerden kaynaklanan alacaklar için mesai yapacak

TBMM Genel Kurulu, abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacaklara ilişkin takibin başlatılmasıyla ilgili teklif için mesai yapacak
02 Aralık 2018 12:55
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TBMM aboneliklerden kaynaklanan alacaklar için mesai yapacak

TBMM Genel Kurulu, abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacaklara ilişkin takibin başlatılmasıyla ilgili teklif için mesai yapacak.

Genel Kurulda, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla UYAP bünyesinde Merkezi Takip Sistemi oluşturulacak. Sistem sayesinde takipler elektronik ortamda başlatılacak ve yürütülecek.

Alacaklı avukatı, icra takibini başlatmak için Merkezi Takip Sistemi'nde yer alan takip talebini dolduracak. Takip talebinin sisteme kaydedilmesinden sonra sistem tarafından ödeme emri düzenlenecek.

Merkezi Takip Numarası alan ödeme emri ile tebliğ mazbatalı kapalı zarfa ilişkin bilgiler, sistem üzerinden ilgili PTT'ye iletilecek.

PTT, bu bilgileri borçluya tebliğ edecek. Borç, takip harç ve masraflarıyla birlikte, ödeme emrinde belirtilen hesap numarasına ödendiğinde takip sona erecek.

50 kuruşa sorgu yapılabilecek

Alacaklı, UYAP üzerinden bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağını 50 kuruş karşılığında sorgulayabilecek veya sorgulanmasını talep edebilecek. Bu miktar her yıl artırılacak.

Teklifle, konkordato başvurusunda ibraz edilmesi gereken, bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanacak olan rapora ilişkin esaslar yeniden belirleniyor.

Buna göre, raporu verecek denetim kuruluşları daraltılacak ve kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimi için yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının rapor hazırlaması öngörülecek.

Denetim raporunu hazırlayacak denetim kuruluşlarının faaliyetleri, bu kuruluşların hak ve yükümlülükleri, hazırlanan raporların ilgili kurum tarafından incelenmesi ve denetlenmesi, bu raporlar sebebiyle denetim kuruluşlarının idari ve hukuki sorumlulukları ile diğer hususlar hakkında, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanacak. Böylece konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporlarını hazırlayanların çalışma şekli, denetimleri ve sorumlulukları açıkça düzenleniyor ve bu çerçevede hazırlanacak raporla, konkordato talep edenin gerçek mali durumunun mahkeme huzuruna taşınması sağlanıyor.

Ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olacak. Bu şart, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülen davalar hakkında uygulanmayacak.

KİT Komisyonu denetimlerine devam edecek.

Komisyon, 5 Aralık Çarşamba günü Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ. Genel Müdürlüğünün; 6 Aralık Perşembe günü ise T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarının hesaplarını inceleyecek.

Dışişleri Komisyonu, 6 Aralık Perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 10 teklifi görüşecek.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin de bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi bekleniyor.

Teklif; Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesi, işsizlik ödeneğinde devamsızlık nedeniyle ödememe durumunun ortadan kaldırılması gibi düzenlemeleri içeriyor.
Anadolu Ajansı
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