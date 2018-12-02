1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Piyango biletleri satışa çıktı, Antalyalılar bayilere koştu

Antalya'da, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin biletleri satışa çıkarılırken, şansını denemek isteyenler, bilet bayilerine koştu
02 Aralık 2018 13:26
Yazdır
Milli Piyango biletleri satışa çıktı, Antalyalılar bayilere koştu

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde 2019 yılı büyük ikramiyesi 70 milyon lira olarak belirlendi. Tam biletin 70, yarım biletin 35 ve çeyrek biletin 17,5 liradan satılacağı duyuruldu. Şansını denemek isteyenler için yılbaşı biletleri 29 Kasım itibarıyla bayilerde satılmaya başlandı. Geçen yıl büyük ikramiyenin çıktığı illerden Antalya'da kent sakinleri, bilet almak için bayilere koştu. Bazı bayilerin önünde kuyruk olduğu görüldü.

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, biletlere ilgiden memnun olduklarını söyledi. Antalya bayilerinin fark edilmesi için tek tip önlük modeline geçtiklerini aktaran Çobanoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kentteki tüm seyyar bilet bayilerine de stant verdiklerini söyledi. Kredi kartıyla satışlarının da olduğunu anlatan Çobanoğlu, bu sayede işlerinin yüzde 50 oranında arttığını söyledi.

'BANKALAR BİZİ TANIMIYOR'

Şans oyunları işini 12 ay boyunca yaptıklarını, buna rağmen bankalardan kredi almakta zorlandıklarını belirten Çobanoğlu, "Bankalar bizi tanımıyor ve kredi vermek istemiyor. Biz kendimizi bir türlü kanıtlayamıyoruz. Her sene bu sorunu ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Biz bilet bayileri 12 ay boyunca bu işi yapıyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMA HARCAYACAĞIM'

Bilet satın alanlar, büyük ikramiyenin kendisine çıkacağı umuduyla şansını deniyor. Bilet alanlardan Mustafa Rahfan, büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde yoksullara yardım edeceğini, kendisine harcamayacağını söyledi. Şansını deneyen Ali Kahya ise "Büyük ikramiye bana çıkarsa hiçbir şey yapmayacağım, yan gelip yatacağım. Çocuklarıma harcayacağım" dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,045 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rüyasında gördü, 19 yıldır mezar taşı yapıyor
03 Aralık 2018 10:30		 Şehir içinde yer alan AVM'ler trafiği olumsuz yönde etkiliyor
03 Aralık 2018 10:27
Hamile kadın ve eşi soğuktan korunmak için hastanede yatıp kalkıyor
03 Aralık 2018 09:27		 Kara yollarında durum
03 Aralık 2018 08:40
Niğde'de kaybolan dağcıdan birisi kurtarıldı
03 Aralık 2018 07:59		 'Allah, Hz Peygamber haram demedikçe, din adamının bu haramdır deme hakkı yoktur'
03 Aralık 2018 06:50
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı-Haritalı
03 Aralık 2018 06:30		 KKTC'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
03 Aralık 2018 04:43
Antalya-Isparta karayolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
03 Aralık 2018 01:30		 Türk Kızılayı 8,5 tonluk ilaç yardımı için Gazze'de
02 Aralık 2018 23:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kamu personelinin alacağı enflasyon zammı miktarı azaldı
Kasımda enflasyon (TÜFE) aylık %1,44 düştü
Emeklilere 400 lira seyyanen zam
Engelliler gününde, engelli annesi öğretmen intihar etti
Faizler gelecek yıl %15-16'lara düşer
AK Parti'den 10 maddelik seçim manifestosu
Albayrak: Enflasyonun bu düşüş eğilimi sürecek
Savcılık, FETÖ'nün en gizli kriptolarını arıyor
Kadro iptal ve ihdas işlemlerinin gecikmesi mağduriyet yaratıyor
Asgari ücret belirlenirken niçin tartışma yaşanıyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dr.ahmet anapalı 1
gamze özçelik'in tesettüre girmesi 1
30.11.2018 barcelona vs fenerbahçe maçı 2
uyku düzeni 2
bel tutulması 1
mhp'nin şeyma subaşı-acun boşanmasını meclise taşıması 3
osmanlı kuruluyor padişah tayyip bey olacak 6
günaydın sözlük 4
atatürkçü gibi görünme 8
Kuran Müslümanlığı 3
SON İLANLAR
Köprüköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinop Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Beşikdüzü Belediyesi 27 İşçi Alacak
Develi Ovası Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Rize Belediyesi Engelli Memur Alım İlanı
TÜVASAŞ 43 mühendis alacak
Türk Kızılayı İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam