1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu, şimdi bu işi yapıyor!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde babasının ürettiği makineleri yazılım ve bilgisayar desteğiyle CNC ahşap ve metal torna tezgahlarına dönüştüren Boğaziçi Üniversitesi mezunu Hüseyin Canbaz, ahşaptan dekoratif mutfak tezgahları, lavabolar ve oyuncaklar imal ediyor. Canbaz, ürettikleri lavaboları bin 200 ila 2 bin lira arasında fiyatlarla satıyor
02 Aralık 2018 13:52
Yazdır
Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu, şimdi bu işi yapıyor!

Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nü tamamladıktan sonra Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yapan Hüseyin Canbaz, buradaki eğitimini yarıda bırakarak Tavşanlı Küçük Sanayi Sitesi'nde maden ayıklama ve pelet makineleri üreten babası Mustafa Canbaz'a ait atölyede çalışmaya başladı.

Babasının ürettiği makineleri yazılım ve bilgisayar desteğiyle CNC ahşap ve metal torna tezgahlarına dönüştüren Canbaz'ın gürgen, ceviz, köknar ve çam gibi ağaçların ahşabından yaptığı dekoratif lavabolar ve oyuncaklar ilgi görüyor.

Hüseyin Canbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazılım çalışmalarının ardından babasıyla CNC ahşap ve metal torna makineleri ürettiklerini ve bunların satışını yaptıklarını belirtti.

Bu makinelerle ahşap işleme işine adım attıklarını anlatan Canbaz, uzun bir Ar-Ge süreci yaşadıklarını, ardından çevrelerindeki çocuklar için oyuncaklar yaparak deneme üretimleri gerçekleştirdiklerini anlattı.

"FARKLI ÜRÜNLER ÇIKMAYA BAŞLADI"

Canbaz, ahşapla çalışmanın insanı çeken ve zamanla kendine bağlayan bir iş olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ahşabı bilmiyorduk eski ustalara sorarak başladık. Ahşabın suyunun tersi düzü, dönmesi gibi bilgileri öğrendik. Sonra yurt dışı kaynaklarını araştırmaya başladık, makaleler okuduk, farklı tekniklerin uygulandığını gördüm. Türkiye'de şu an fazla uygulanmayan kaplama tekniklerini öğrendik ve bunların Türkiye'ye gelmesi gerektiğini düşündük. Bunları da uygulamaya başladık yavaş yavaş. Ahşabın görselliğini bozmadan dayanıklılığını yükseltmek üzere yoğunlaştık. Ondan sonra farklı farklı ürünler çıkmaya başladı."

AHŞABIN ZARAFETİYLE MUTFAK VE BANYO TEZGAHLARINI BULUŞTURDU

Arabalardan çeşitli hayvanlara kadar birçok şeyin oyuncağını yapan Canbaz, önce 1-3 yaş grubu çocuklar için eğitici oyuncaklar ürettiklerini, ardından 3-5 yaş grubu için sayılarla ilgili zeka geliştirici oyuncaklar imal etmeye başladıklarını anlattı.

Canbaz, iş yeri ve yemek masaları da ürettiklerini belirterek, ayrıca ahşaptan dekoratif mutfak tezgahları ve lavabolar yaptıklarını, suya dayanıklı olması için ahşabı işledikten sonra özel bir teknikle kapladıklarını ifade etti.

Ahşap lavaboların yurt dışında yaygın olduğunu ancak Türkiye'de pek bilinmediğini dile getiren Canbaz, şunları kaydetti:

"İlk lavaboyu annem için yaptım. Bu konudaki Ar-Ge çalışmalarımız da devam ediyor. Modellerimizi çoğaltıyoruz. Yurt dışında belli kesimin çok severek kullandığı bu ürünün Türkiye'de de yavaş yavaş kullanılmaya başlanacağını düşünüyorum. Şu an 5 çeşit modelimiz var. Modellerimize eklemeler yapıyoruz."

Canbaz, ürettikleri lavaboların fiyatının bin 200 ila 2 bin lira arasında değiştiğini belirterek, "Ahşap ne kadar eski olursa o kadar maliyeti de artıyor. Montaj konusunda herhangi bir sorun yaşanmıyor, diğer lavabolar gibi aynı şekilde monte ediliyor." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 7,329 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rüyasında gördü, 19 yıldır mezar taşı yapıyor
03 Aralık 2018 10:30		 Şehir içinde yer alan AVM'ler trafiği olumsuz yönde etkiliyor
03 Aralık 2018 10:27
Hamile kadın ve eşi soğuktan korunmak için hastanede yatıp kalkıyor
03 Aralık 2018 09:27		 Kara yollarında durum
03 Aralık 2018 08:40
Niğde'de kaybolan dağcıdan birisi kurtarıldı
03 Aralık 2018 07:59		 'Allah, Hz Peygamber haram demedikçe, din adamının bu haramdır deme hakkı yoktur'
03 Aralık 2018 06:50
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı-Haritalı
03 Aralık 2018 06:30		 KKTC'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
03 Aralık 2018 04:43
Antalya-Isparta karayolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
03 Aralık 2018 01:30		 Türk Kızılayı 8,5 tonluk ilaç yardımı için Gazze'de
02 Aralık 2018 23:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kamu personelinin alacağı enflasyon zammı miktarı azaldı
Kasımda enflasyon (TÜFE) aylık %1,44 düştü
Emeklilere 400 lira seyyanen zam
Engelliler gününde, engelli annesi öğretmen intihar etti
Faizler gelecek yıl %15-16'lara düşer
AK Parti'den 10 maddelik seçim manifestosu
Albayrak: Enflasyonun bu düşüş eğilimi sürecek
Savcılık, FETÖ'nün en gizli kriptolarını arıyor
Kadro iptal ve ihdas işlemlerinin gecikmesi mağduriyet yaratıyor
Asgari ücret belirlenirken niçin tartışma yaşanıyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mhp'nin şeyma subaşı-acun boşanmasını meclise taşıması 3
acun ılıcalı 3
chp 2
Adalet dağıtmayan kanun,kanun değildir 4
eren derdiyok 3
ulaşgkc 1
Kuran Müslümanlığı 3
gidiş dönüş 2
30.11.2018 barcelona vs fenerbahçe maçı 2
faturanın üzerindeki ayak izi 2
SON İLANLAR
Köprüköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinop Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Beşikdüzü Belediyesi 27 İşçi Alacak
Develi Ovası Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Rize Belediyesi Engelli Memur Alım İlanı
TÜVASAŞ 43 mühendis alacak
Türk Kızılayı İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam