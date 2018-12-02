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Deprem ve nükleer saldırılara karşı lüks sığınak üretiliyor

İzmit'te bir firma, olası deprem veya kimyasal, biyolojik ve radyolojik savaşta korunabilecek lüks sığınaklar üretiyor. İçerisinde 2 ile 80 kişinin barınabileceği yaşam alanlarından oluşan modüler sığınaklar; 240 bin ile 10 milyon lira arasında satılıyor
02 Aralık 2018 13:54
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Deprem ve nükleer saldırılara karşı lüks sığınak üretiliyor

2016 yılından itibaren sığınak üretimi yapan firma, sivil savunma amaçlı devlet büyüklerini koruma, olası depremlerde güvende kalmayı amaçlayan ve olabilecek nükleer saldırılarda insanların hayatta kalması sağlayan modüler modern sığınaklar üretiyor. İçerisinde 1 ile 48 ay arasında kalınabilen sığınakların en küçüğü 2 kişilik 10 metrekareden başlıyor. En büyüğü ise 80 kişilik 800 metrekareye kadar ulaşabiliyor. 1 senede yaklaşık 20 sığınak üretimi yapan firma içerisindeki donanımlara göre 240 bin ile 10 milyon lira arasında satışa sunuyor.

'NÜKLEER SİLAHA DAYANIKLI'

Sığınakların nükleer patlamalara karşı dayanıklı olduğunu söyleyen firma sahibi Atakan Akıskalıoğlu, "Ailelerini koruma amaçlı herhangi bir olumsuz durumda kullanmak üzere talep alıyoruz. Bizim bu yaptığımız sığınak nükleer patlamalara dahi dayanabilecek bir sığınak. Özel hava filtreleme sistemleri var, su filtreleme sistemleri var, tamamen şehir şebekesinden bağımsız çalışıyor. Ailelerini korumaya yönelik, çocuklarını, kendilerini, eşlerini korumak için müstakil binalarının altına bu tür sığınak yaptırmak isteyenler oluyor.

'SIĞINAKLAR GÜNLÜK KALORİ İHTİYACI HESAPLANARAK TASARLANIYOR'

En küçük sığınağımız 10 metrekare, 800 metrekareye kadar modellerimiz de var. 10 metrekarelik sığınağımız 2 kişilik bir sığınağınak. Toplamda 20 aileye kadar kapasiteyi artırabiliyoruz. Tabii bu metrekare ve metreküp ihtiyaçları sığınakta kalınması talep edilen süreyle belirleniyor. Yani ihtiyaca göre sığınak yapıyoruz, bu da stok miktarına göre değişiyor. Yiyecek, su stoklama ve yaşam alanı gibi özellikler günlük kalori ihtiyaçlarına göre hesaplanarak sığınaklar tasarlanıyor. Sığınak 100 kilotonluk bir nükleer silahın 2 kilometre bir mesafede patlama, basınç, radyasyon ve termal radyasyon etkilerine karşı dayanabilecek güçte tasarlandı. Testleri de başarıyla geçti" dedi.

EVDE BULUNMASI GEREKEN HER ŞEY VAR

Sığınakları isteğe bağlı olarak üretiklerini belirten Akıskalıoğlu, sığınaklarda uzun süre kalınabildiğine dikkat çekerek "Sığınaklarda uzun süreler kalabiliyorsunuz. Tasarımla alakalı belirlenen hacimlere göre değişkenlik gösteriyor bu süre; minimum 30 gün ile 48 ay arasında kalınabiliyor" diye konuştu.

"Bizim burada ilk baz aldığımız kriter kişi sayısı. Kişi sayısına göre biz bunları tasarlıyoruz" diyen Akıskalıoğlu ekstra taleplerle ilgili olarak da şöyle dedi: "İçerisinde bir evde bulabileceğiniz, normal bir yaşam alanında ihtiyaç duyulan herşey var. Tabi çok uç talepler de geliyor. Jakuzi, yüzme havuzu, topraksız tarım gibi isteklerde bulunan müşterilerimiz oldu. İçeride drone kullanmak veya dışarda herhangi bir tehlike olup olmadığını drone ile kontrol etmek etmek isteyenler bile oluyor. İçeride ihtiyaçlarını giderebilecek tuvaletimiz var, duş alma imkanı sağlıyoruz, bir mutfağımız var tabii.

'YURT DIŞINDAN DA TALEP ALIYORUZ'

Daha çok konserve ve uzun ömürlü gıdalar tüketildiği için biyoetanol ocağımız var. Bu ocak zehirli gaz çıkarmadan yanma sağlayan bir ocak. Filtre sistemlerimiz var suyu filtreleyerek kullanılabilir ve içilebilir hale getiriyoruz. Normal bir ev konforunda bulabileceğiniz her türlü lükse sahip bir sığınak yapabiliyoruz. Yalnızca Türkiye'den sipariş almıyoruz, yurt dışına da ihracat yapıyoruz. Özellikle, Körfez ülkelerinden siparişler geliyor. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Arabistan, Türk Cumhuriyetleri ve Rusya hedef ülkelerimiz arasında."
DHA
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