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Gardiyan atletten ölen oğlu anısına yol koşusu

Sivas'ta atletizmle uğraşan gardiyan İlhan Koç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün katkısıyla, 7 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren atlet oğlu Yunus Emre Koç anısına yol koşusu ve mini maraton düzenledi
02 Aralık 2018 13:58
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Gardiyan atletten ölen oğlu anısına yol koşusu

Sivas'ta 7 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden atlet Yunus Emre Koç anısına babası İlhan Koç, yol koşusu ve mini maraton düzenledi.

Koç'un ölümünün 7. yılında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün katkısıyla gerçekleştirilen "Yunus Emre Koç 7. Anma Yol Koşusu ve Mini Maratonu", merhum atletin mezarının bulunduğu Esenyurt Mahallesi'nde başladı.

Esenyurt-Karşıyaka-Kızılırmak-Akevler-Esenyurt güzergahında gerçekleştirilen koşuya, 60 sporcu katıldı.

Çeşitli kategorilerde gerçekleştirilen yarışlarda dereceye giren sporculara, ödülleri ve madalyaları verildi.

Yunus Emre Koç'un babası, atletizm sporuyla uğraşan gardiyan İlhan Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen koşunun 7'ncisini düzenlediklerini söyledi.

Koç, oğlu adına düzenlediği koşunun isminin, bundan sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası yarışmaya verileceğini belirterek, koşunun 6 kilometrede 10 kategoride düzenlendiğini aktardı.

İlhan Koç, atlet oğlu Yunus Emre Koç anısına yapılan yarışmaya katılan sporculara ve destek verenlere teşekkür etti.

Sivas Özdemirspor'un lisanslı atleti Yunus Emre Koç, 9 Haziran 2011'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti.
Anadolu Ajansı
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