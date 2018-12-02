MHP'den istifa eden Kocamaz yeniden aday

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yerel seçimlerde yeniden aday olacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Mersin'e yapacak daha çok işimiz var" sloganıyla ilçelerde yapılan hizmet ve temel atma törenleri programı kapsamında Mut ilçesinde yapımı tamamlanan projeler için tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, törendeki konuşmasında, kente büyük hizmetler yaptıklarını belirtti.

Mersin ve Tarsus ilçesinde uzun yıllar belediye başkanlığı görevi yaptığını kaydeden Kocamaz, 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde vatandaşların oyuna talip olduğunu dile getirdi.

Kocamaz, MHP'den bir süre önce istifa ettiğini anımsatarak, "Mersin kontenjan istemiyor demiştik. Mersin iyi bir araştırmayla adaylarının Mersin'den olmasını talep ediyor demiştik. Ama halkı bir kenara iterek, halka sormadan, halka rağmen siyaset yapmaya çalıştığınızda halk da tavrını koyuyor ve girdiğiniz seçim hüsranla sonuçlanabiliyor." ifadesini kullandı.

Yerel seçimlerde tekrar aday olacağını açıklayan Kocamaz, şöyle konuştu:

"Mersin'in her tarafında insanlar bize yapılan bu uygulamanın bir haksızlık olduğunu ifade ediyor. Hangi siyasi partiden olursa olsun bizimle yol yürüyeceğini ve mutlaka bir şekilde aday olmak mecburiyetinde olduğumuzu ifade ediyor. Elbette büyük mücadeleler içerisinden geçmiş, hatta şu an kurşunlardan, bombalardan kurtulduğu için uzatmaları oynayan bir kardeşiniz olarak böyle bir haksızlığı, vefasızlığı hak etmediğimizi düşünüyoruz. Bizimle yola çıkan arkadaşlarımızı öksüz bırakmamak ve onların ısrarlarının sonucunda yeniden aday olarak Mersin'e hizmet startını verdiğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Aslında yapılan bu hareket sadece bana değil 1994'ten bu yana bizimle yol yürüyen, bize güvenen ve Mersin'i birlikte yönetelim, birlikte büyütelim anlayışıyla yola çıktığımız tüm Mersinlilere yapılmış bir harekettir. Dolayısıyla ben bütün Mersinli hemşehrilerimi, Mersin tarihinde ilk defa bir yürük çocuğunun Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yönetime gelmesine rahatsız olanlara karşı birlik ve beraberliğe davet ediyorum."

Kocamaz, MHP'den yeniden aday gösterilmemiş, 20 Kasım 2018'de düzenlediği basın toplantısında da partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.