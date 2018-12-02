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TBMM Başkanı Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Meclis'te bir araya geldi
02 Aralık 2018 14:16
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TBMM Başkanı Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor.

Görüşme talebinin Binali Yıldırım'dan geldiği öğrenildi. CHP kaynakları bunun iadeiziyaret, bir nezaket ziyareti olduğunu vurguladı.


Geçtiğimiz temmuz ayında Binali Yıldırım TBMM Başkanı seçildikten sonra Kılıçdaroğlu bir ziyarette bulunmuştu.

Bu ziyarette hem Meclis takvimi işleyişi hem de tutuklu milletvekillerinin durumu ele alınmış aynı zamanda CHP lideri Kılıçdaroğlu Binali Yıldırım'a hayırlı olsun dileğinde bulunmuştu.
NTV
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