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TBMM Başkanı Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Meclis'te bir araya geldi
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor.
Görüşme talebinin Binali Yıldırım'dan geldiği öğrenildi. CHP kaynakları bunun iadeiziyaret, bir nezaket ziyareti olduğunu vurguladı.
Bu ziyarette hem Meclis takvimi işleyişi hem de tutuklu milletvekillerinin durumu ele alınmış aynı zamanda CHP lideri Kılıçdaroğlu Binali Yıldırım'a hayırlı olsun dileğinde bulunmuştu.
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