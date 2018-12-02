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Oğlu dağa kaçırılan aileden terör örgütü PKK'ya tepki

Diyarbakır'da oğlunun teröristlerce kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten aile, çocuklarının dönmesini ve yaşadıkları acının bir an önce sona ermesini istiyor
02 Aralık 2018 14:20
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Oğlu dağa kaçırılan aileden terör örgütü PKK'ya tepki

Diyarbakır'da oğlunun teröristlerce kandırılıp dağa götürüldüğünü belirten aile, çocuklarının dönmesini ve yaşadıkları acının bir an önce sona ermesini istiyor.

Bağlar ilçesinde oturan Rauf ve Ayşegül B. çiftinin 17 yaşındaki oğlu M.B, yaklaşık iki hafta önce ailesine "kuzenlerimle dışarıda yemek yiyeceğiz" diyerek çıktığı evine geri dönmedi.

M.B, daha sonra telefonla aradığı ailesine "Terör örgütü YPG'ye katılmak üzere Suriye'ye doğru yola çıktığını" söyledi.

Oğullarını telefonda ikna etme çabası sonuçsuz kalan aile, gözü yaşlı bir şekilde onun geri dönmesini bekliyor.

Anne Ayşegül B, AA muhabirine, oğlunun Instagram'da terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan iki hesap tarafından kandırıldığını belirterek, evden ayrılan oğlunun aynı gün telefonla kendisini arayıp "Anne ben gidiyorum, Akçakale sınırına yetiştim, YPG'ye katılacağım" dediğini ifade etti.

"Pişmanım, geri dönmek istiyorum diyor ama dönemiyor"

Oğlu gittikten sonra bir kez daha telefonla konuştuğunu anlatan anne Ayşegül B, şöyle konuştu:

"Hasta olduğum için bir daha beni aradılar. Beni arayan kişi 'bu son arama oğlunu 2 gün sonra eğitime götüreceğiz.' dedi. '17 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz ne eğitimi.' dedim. Oğlum ile de konuştum 'Anne ben istesem de bir daha geri dönemem. Sınırı diz üstünde 5 saatte zor geçtik, dizlerim paramparça oldu. Pişmanım, geri dönmek istiyorum.' dedi ama dönemiyor."

Bir süre önce beyninde tümör tespit edilmesinin ardından ameliyat olduğunu, şimdi ise oğlunun acısıyla yaşadığını dile getiren Ayşegül B, oğlunu hep iyi bir insan olması için büyüttüğünü ancak kandırılarak elinden alındığını aktardı.

"Çocuklarımızın beynini yıkıyorlar"

"Benim oğlumun hiç arkadaşı yoktu sadece babası onun arkadaşıydı. Namazını kaçırmazdı, Kur'an-ı Kerim okumayı ve orucunu tutmayı kesinlikle aksatmazdı." diyen Ayşegül B, şunları kaydetti:

"Benim oğlum gidip kime karşı savaşacak. Polis kim, asker kim? Hepsi kardeşimiz. Allah rızası için oğlumu geri göndersinler. Benim oğlum çok saftır, her söylenene inanan bir çocuktur. Çocuklarımızın beynini yıkıyorlar. Çocuklarımızın beynini yıkıyorlar. PKK/PYD/YPG artık her ne zıkkımsa yeter artık milletin evini yakmasınlar.

Bunların yaptıkları kesinlikle Kürtlük davası değil, Ermeni davasıdır. Ermeni davasının peşinden bizim Kürtler kullanılıyor. Normal hayatta yetmezmiş gibi sosyal medya siteleriyle çocuklar kandırılıyor. Tüm ailelere sesleniyorum; kesinlikle bunlara karşı dikkatli olun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyorum, ben onun için canımı veririm. Allah rızası için bir tane oğlum var, onu da bana geri getirin, acısına katlanamıyorum. Eğer oğlum duyuyorsa Allah rızası için geri dönsün ve devlete sığınsın."

"Oğlum sen gidip kime karşı savaşacaksın?"

İnşaatlarda boyacı olarak çalışan baba Rauf B. ise oğlunun kayıp olduğunu anladığı anda durumu polis merkezine ilettiğini söyledi.

Oğlunun o gün eve gelmemesi üzerine terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığından şüphelendiğini belirten Rauf B, "İlk anda polise gidip teröristlerin kaçırmış olabileceğini söyledim. Onlara rica ettim 'oğlum gidip kafirlere hizmet etmesin. Ne olur bunları bırakmayın, bunlar gidip ABD'ye Ermenilere hizmet etmesinler.' dedim." ifadesini kullandı.

"Bizi birbirimize düşürüyorlar"

Oğlunun PKK/YPG'li teröristler tarafından kandırıldığını anlatan Rauf B, şöyle konuştu:

"Oğlum sen gidip kime karşı savaşacaksın? Biz yıllarca bu topraklarda büyüdük, kendi evimizde oturuyoruz. Bugüne kadar devlet bize zulüm etmemiş aksine bir zarar geldiği zaman bizi koruyor. Bizi birbirimize düşürüyorlar. Türk kim, Kürt kim? Oğlum, eğer bir kardeşine karşı silah sıkarsan kıyamete kadar sana davacı olurum. Hiçbir zaman kardeşine karşı silah sıkma oğlum, senin gittiğin yol, yol değil."

"Dilerim ki sizin yüreğiniz de yanar"

Oğlunu kaçıran teröristlere seslenen Rauf B, "Siz yüreğimizi yaktınız dilerim ki sizin yüreğiniz de yanar. Oğlumu gönderin bize. Yaşadığım sürece size beddua edeceğim. Çocukları kandırmayın, gönderin artık." dedi.

Anne ve babaları uyaran Rauf B, çocuklarına sahip çıkmalarını, sosyal medya hesaplarını kontrol etmelerini istedi.
Anadolu Ajansı
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