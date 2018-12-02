|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Meteoroloji'den 3 il için yağış uyarısı
Meteoroloji, yarın Antalya, Muğla ile Afyonkarahisar için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin batı kesimleri yarın parçalı ve çok bulutlu geçecek.
Batı Akdeniz ile Muğla ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların Antalya il merkezi ile batı ilçelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.
Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bu haber 1,179 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR