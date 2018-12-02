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CHP için kritik hafta

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de, 6 Aralık Perşembe günü düzenlenecek Parti Meclisi'nde (PM) aralarında büyükşehir ve illerin de yer aldığı 300'e yakın yerde daha belediye başkan adayları açıklanacak
02 Aralık 2018 14:35
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CHP için kritik hafta

24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da ise 147 belediye başkan adayını belirleyen CHP PM'nin son toplantısında, MYK'ya istediği seçim bölgesinde eğilim yoklaması yapabilme yetkisi verilmişti.

Partinin yetkili organları bu kapsamda PM öncesinde Bilecik, Çanakkale ve Sinop'ta eğilim yoklaması yapma kararı aldı. Bu kentlerde bugün yapılacak eğilim yoklaması ile üyelere 31 Mart 2019'daki seçimlerde kimi belediye başkan adayı görmek istedikleri sorulacak.

Bugüne kadar 1 büyükşehir ve 10 il olmak üzere 252 belediye başkan adayını açıklayan CHP'de, en önemli gündem maddesini ise İYİ Parti ile sürdürülen ittifak görüşmeleri oluşturuyor.

DÜĞÜMÜ ANKARA ÇÖZECEK

CHP'de Bülent Tezcan'ın yerine Oğuz Kaan Salıcı'nın görevlendirilmesiyle ittifak görüşmeleri yeni bir ivme kazanırken, 10 civarında ilin adayları masaya yatırıldı. İki parti arasında belediye başkan adayı belirlenecek en önemli yerlerin başında ise Ankara geliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "ortak aday olabilir" açıklamasıyla yeni bir boyut kazanan görüşmelerde iki genel başkanın hafta içinde yeniden bir araya gelmesi ve bu görüşme sonrasında somut adım atılması bekleniyor.

İki parti arasındaki Ankara düğümünün çözülmesinin ardından daha hızlı yol alınacağı ifade ediliyor.

Bu arada CHP'nin, İYİ Parti ile görüşmelerin netlik kazanmasının ardından yıl sonuna kadar çoğu adayını netleştirmesi planlanıyor. Partide İstanbul için, AK Parti adayının netleşmesi bekleniyor.

AK Parti'nin göstereceği adaya göre daha farklı kesimlerden oy alınabilecek bir ismin ön plana çıkarılması amaçlanıyor.

6 Aralık'ta gerçekleştirecek CHP PM'de ise arasında bazı büyükşehir ve il belediye başkanlarının da olacağı 300'e yakın ismin kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor.
Anadolu Ajansı
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