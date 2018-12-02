Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir üreticiye ait koyun tek batında 6 kuzu doğurdu.

Hamdibey Mahallesi'nde ikamet eden Hayati Özkan'a ait ağıldaki 4 gebe koyundan biri tek batında 3'ü dişi 6 kuzu dünyaya getirdi.

Asıl işi yolcu taşımacılığının yanı sıra küçükbaş hayvan da besleyen Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinin yanındaki arsasında küçükbaş hayvan yetiştirdiğini söyledi.

1'i koç 5 küçükbaş hayvanı bulunduğunu, ticari kaygı gütmediğini anlatan Özkan, gebe olan koyunlarından birinin bu sabah sancısının tuttuğunu, bunun üzerine veteriner çağırdıklarını ifade etti. Özkan, "Veterinerin de bulunduğu ağılımda koyun 6 kuzu dünyaya getirdi. Çok sevindik, Allah tüm çiftçilerimize nasip etsin." dedi.

Özkan, kuzuların 5'inin sağlıklı olduğunu vurgulayarak, "Biri yaşıyor ama çok sağlıklı değil. İnşallah onun durumu düzelir. İlk kez böyle bir şey başıma geliyor." diye konuştu.

Mehmet Yavaş