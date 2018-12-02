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Sıfır araçlardaki indirimler 2. el satışlarını vurdu

Esnaf, 2. el piyasasının Ocak ayından sonra düzelmesini umut ediyor
02 Aralık 2018 15:03
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Sıfır araçlardaki indirimler 2. el satışlarını vurdu

Vatandaşların yapılan ÖTV ve yıl sonu indirimlerinin ardından sıfır araçlara yönelmesi, ikinci el araç piyasasında satışları durma noktasında getirdi. Yaşanan durumdan şikayet eden 2. el araç satıcıları, Ocak ayından sonra piyasanın canlanacağından umutlu olduklarını söylediler.

Sıfır otomobillere ÖTV indiriminin ardından bir de yıl sonu indirimi eklenince fiyatlarda 10 ila 30 bin lira arasında düşüş yaşandı. Yapılan indirimlerden etkilenen Kocaeli'de bulunan oto pazarındaki 2. el araç satışı yapan esnaf, durumun kendilerini etkilediğini ve yapılan yıl sonu indirimlerinin ardından yaklaşık 1,5 aydır satışların durma noktasına geldiğini söyledi. 2. el oto piyasasındaki durgunluğun yıl sonuna kadar devam edeceğini belirten esnaf, fiyatlarda yüzde 10'a varan indirimler yaptıklarını kaydetti. Yaşanan durumun Ocak ayından sonra düzelmesini beklediklerini belirten esnaf, durum devam ederse ikinci el araç satışı yapan birçok kişinin büyük ölçüde zarar edeceklerini ifade etti.

"Şu anda 2. el araç satışı yapamıyoruz desek yeridir"

Kocaeli'de oto pazarında 15 yıldır araç satışını yaptığını ancak son 4 aydır piyasanın çok durgun olduğunu söyleyen Erdinç Uzun, "15 yıldır her pazar günü buraya geliyoruz. 3-4 ay öncesine kadar güzeldi her şey. Sıfır araçlar satılmayınca 2. el araç piyasası çok iyiydi. Şimdi sıfır araçlarda ÖTV indirimi yapıldı. Bizim durumumuz onların 3 ay önceki durumuna döndü. Şu anda 2. el araç satışı yapamıyoruz desek yeridir. Çünkü sıfır otoda ÖTV ve kredi faizlerine indirim yaptılar. Biz şimdi kilitlendik. 20 tane otomobil getirdim. 3 hafta oldu, daha siftah yapamadık. 3 ay önce 2. el çok iyiydi ama sıfır otomobiller satılmıyordu o zaman. Şimdi biz düştük o duruma. Ama Ocak ayından sonra durum değişir" dedi.

"Fiyatları düşürdük aşağıya, yine de satılmıyor"

Piyasanın durgunluğu sebebi ile satmak istediği aracının fiyatını 8 bin TL daha düşürdüğünü ancak alıcı bulamadığını dile getiren Adem Oruşal, "Fiyatları düşürdük aşağıya, yine de satılmıyor. Aracın piyasası 60 bin TL kadardı, 52 bine kadar düştüm. Ama müşteri yok hala. Biz piyasanın yılbaşından sonra değişmesini bekliyoruz. Umudumuz var. Ama değişmezse 2. el piyasası tamamen değişir. Büyük zarar eder" diye konuştu.

"Piyasa yılbaşından sonra düzelebilir"

2. el araç piyasasında fiyatların uygun olduğunu dile getiren Mustafa Karagöz, ÖTV indirimi sebebi ile piyasanın durgun olduğunu söyleyerek, "Şu an 2. elde fiyatlar gayet normal. Ama ÖTV sebebi ile biraz durgunluk var. Yaklaşık 1-1,5 aydır bu durgunluk var. Ben pazar günleri buraya geliyorum. Ek iş olarak araba satıyorum. Ama 1,5 aydır durgun piyasa. Sıfır araçların modeli biraz yüksek olanlarda 10-15 bin TL kadar indirim oldu. Mesela 100 bin TL'lik bir araçta 15 bin TL kadar indirim oluyor. Ama 100 bin TL'nin altında olan araçlarda fazla bir indirim olmuyor. Bu insanları sıfır araç almaya yönlendiriyor ama insanın cebinde o kadar para olsa gider normal bir araba alır. Ama olmadığı için borçlanıyor. '40 bin TL'sini vereyim, kalanını da kredi çekip ödeyeyim' diyor. Bu yüzden 2. el araç almıyor. Piyasa yılbaşından sonra düzelebilir" şeklinde konuştu.

"Alış da yok, satış da"

Oto pazarına araç almak için geldiğini belirten Murat Maden ise kredilerdeki faiz oranlarının yüksek olması sebebi ile araç alamadıklarını kaydederek, "Herkes buraya gelip akşama kadar yeyip içiyor, evine gidiyor. Kimse ne alıyor ne de satış yapabiliyor. Alış da yok, satış da. Zengin zengindir; fakir ise fakir. Zengin adam parası olduğu için gidip alıyor. Durumu olmayan ise alamıyor. Kredilerde faiz oranları yüzde 2'nin üstünde. Adam şimdi 10 bin TL'lik bir araba alacak, bankaya gidip 10 bin TL kredi çekiyor. 24 ayda faiziyle o para 15 bin TL oluyor. O da alamıyor yani. Zenginin işine yarıyor bu" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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