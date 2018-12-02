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Hastalıktan koruyan çayın kilo fiyatı dudak uçuklattı

Antalya'da, kış aylarında hastalıktan korunmak için sık kullanılan ıhlamurun kilo fiyatı 250 lirayı bulunca kent sakinleri, aktarlardan bütçelerine göre 40'ar ya da 100'er gramlık paketlerden ürünü satın almaya başladı.
02 Aralık 2018 15:19
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Hastalıktan koruyan çayın kilo fiyatı dudak uçuklattı

Havanın soğumasıyla vücut direncini artırıp, hastalıktan korunmak isteyenler, soluğu aktarlarda almaya başladı. Soğuk kış akşamlarında ya da gün içinde sıcak bitki çayı içmek isteyenlerin öncelikli tercihi arasında yer alan ıhlamur, fiyatıyla şaşırttı. Gram altın yaklaşık 200 liradan satılırken, kış aylarının gözde sıcak içeceği ıhlamurun kilo fiyatı 250 lirayı buldu. Altınla yarışan ıhlamurun fiyatını görenler, bütçelerine göre ürünü gramla satın almaya başladı. Fiyatının yüksek olması nedeniyle ıhlamur, aktarlardaki raflarda 40 ya da 100 gramlık paketler halinde yer aldı.

GRAMLA 4'ER LİRALIK PAKETTE SATILIYOR

Aktar Mustafa Akpınar, kalitesine göre ıhlamurun kilosunun 100 lira ile 250 lira arasında satıldığını söyledi. Kent sakinlerinin bütçesine göre daha fazla tercih etmesi için dükkanında 4'er liralık paketler hazırladığını belirten Akpınar, birkaç yıl önce ıhlamuru köylüden 35- 40 liradan satın aldığını, bu sene ise fiyatın 80 liraya yükseldiğini anlattı. Akpınar, kış aylarında soğuk algınlığından, öksürükten, nezleden ve gripten korunmak isteyenlerin ıhlamura yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

KİLOSU 250 LİRA

Aktar Mustafa Uzun ise ıhlamur alınırken, pakette böcek olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Ihlamurun dedelerden, ninelerden öğrenildiği gibi soğuk havalarda gripten, nezleden, öksürükten korunmak için tercih edildiğini vurgulayan Uzun, zencefil ve tarçın gibi farklı bitkilerle karışımında ıhlamurun daha şifalı olduğunu dile getirdi. Havanın soğumasıyla talebin artması sonucu ıhlamur fiyatının yükseldiğini anlatan Uzun, "Ihlamurun kilosu 200 ile 250 lira arasında değişiyor. Müşterilerimizin tercihinden dolayı 100'er gramlık paketlerde satıyoruz" dedi.

DHA
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