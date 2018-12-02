İşte İzmir'de yazılan trafik cezası rakamı

Trafik cezalarını artıran kanun değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığı 26 Ekim'den itibaren İzmir'de yapılan denetimlerde düzenlenen 7 bin 296 ceza tutanağında, 2 milyon 616 bin 437 lira trafik cezası kesildi.

AA muhabirinin İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, polis ekipleri kentte aşırı hız, şerit ihlali, trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve mevzuat dışı araç kullanımına geçit vermedi.

Kentin değişik semtlerinde kontrol noktaları oluşturan ekipler, ani kapama noktalarında da şok uygulamalar yaptı.

Trafik akışı kentte MOBESE kameraları ile izlenirken Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile de kuralsızlıklara izin verilmedi.

- Ekiplerin yazdığı cezalar

Yeni tarifeye göre, vizesiz trafiğe çıkan 3 bin 106 araca 729 bin 910 lira, seyir halinde telefonla konuşan 2 bin 912 sürücüye 684 bin 320 lira, drift ve spin attıkları tespit edilen 21 kişiye ise 105 bin 210 lira ceza kesildi.

Araçta teknik değişiklik yaparak çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkardıkları tespit edilen 44 kişiye 44 bin 088 lira, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşan 194 sürücüye 194 bin 388 lira, trafikten men adilen aracına verilen izin sonunda muayenesini yaptırmadan trafiğe çıkardıkları belirlenen 350 kişiye 170 bin 800 lira, trafiği tehlikeye sokacak şekilde birbiri ardında şerit değiştiren 64 sürücüye 64 bin 128 lira ceza verildi.

Ayrıca yetkili belediyeden izin ve ruhsat almadan yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen 59 şoföre de 295 bin 590 lira ceza yazıldı.

Araçtan bir şey atıp döktüğü görülen 4 sürücüye ise 432 lira ceza uygulandı.

Ekiplerin diğer konularda kestiği 327 bin 571 liralık ceza ile İzmir'de 26 Ekim'den bu zamana 7 bin 296 sürücüye tebliğ edilen ceza miktarı toplam 2 milyon 616 bin 437 liraya ulaştı.