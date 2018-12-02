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Mahir Ünal: Milletin iradesi tam anlamıyla egemendir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Biz milletin iradesinin egemen olmasının mücadelesini verdik. Bugün milletin iradesi tam anlamıyla egemendir"
02 Aralık 2018 15:33
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Mahir Ünal: Milletin iradesi tam anlamıyla egemendir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Biz milletin iradesinin egemen olmasının mücadelesini verdik. Bugün milletin iradesi tam anlamıyla egemendir." dedi.

Ünal, partisince bir otelde düzenlenen Karadeniz Bölgesi Medya ve Tanıtım İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, önemli bir seçimin olacağını ve bu seçimde şehirlerin emanet edileceği başkanların seçileceğinin söyledi.

Siyaseti makam ve mevki olarak değil, görev ve sorumluluk bilinciyle yerine getirdikleri için Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 16 yıldan beri bütün seçimleri kazandıklarını ifade eden Ünal, "Bütün seçimleri kazanırken bunu bir övünç olarak söylemiyoruz. Bunu bir milletimize şükran olarak ifade ediyoruz. Biz seçim kazanarak bir üstünlük taslamıyoruz." diye konuştu.

Ünal, demokrasinin gelişmişliği görmek için o demokrasinin kriz çözme kapasitesine bakıldığını belirterek, "Demokrasiler kendi krizlerini, sorunlarını çözerek gelişir ama bu ülkede demokrasimiz ne zaman sıkıntıya girdiyse darbe yaptılar. Muhtıra, darbe, muhtıra, darbe. O yüzden demokrasimizin kendi krizlerine çözmesine zinde kuvvetler fırsat vermedi." değerlendirmesinde bulundu.

Tek direksiyonu olan, sadece millet tarafından idare olunacak bir sistem getirmeleri gerektiğine dikkati çeken Ünal, şunları kaydetti:

"Onun üstüne Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirdik. Niye tek adam diye bağırıyor. Çünkü vesayet imkanlarını kaybettiler. Çünkü seçilmeden devlete ortak olma konforlarını kaybettiler. Eskiden milletin seçtiğini istedikleri gibi değiştiriyorlardı. Medya kampanyaları, muhtıralar ile hükümet değiştiriyorlardı. Aziz milletimizin iradesi bu kadar ucuz mu ki önüne gelen onun iradesini alaşağı etsin? Biz millettin iradesinin egemen olmasının mücadelesini verdik. Bugün milletin iradesi tam anlamıyla egemendir. Söz de karar da millete aittir. Sandıkla getirir, sandıkla götürür."

Toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ve partililer katıldı.
Anadolu Ajansı
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