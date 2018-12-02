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YÖK Başkanı, Anadolu Üniversitesinin 60. yılını kutladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Anadolu Üniversitesinin 60'ıncı kuruluş yılını kutladı.
02 Aralık 2018 15:47
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YÖK Başkanı, Anadolu Üniversitesinin 60. yılını kutladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Anadolu Üniversitesinin 60'ıncı kuruluş yılını kutladı.

Türk Yükseköğretim Sisteminin önemli kilometre taşları arasında yer almanın yanı sıra uluslararası alanda da sürdürdüğü öğretim faaliyetleriyle adından başarıyla söz ettiren Anadolu Üniversitesinin 60. kuruluş yılı dolayısıyla YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yayımladığı mesajla kutladı. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan yayımladığı mesajında "Türk Yükseköğretim Sisteminin önemli kurumlarından olan Anadolu Üniversitesi'nin 60. kuruluş yılını kutlar, başta Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı olmak üzere bütün akademisyenlerini ve idarecilerini tebrik ederim" ifadelerine yer verdi.

Üniversiteden YÖK Başkanına teşekkür

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, 60. yıl dolayısıyla yayımladığı tebrik mesajına Anadolu Üniversitesi ise şu ifadelerle yanıt verdi:

"Anadolu Üniversitesi olarak bizler de YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç Beyefendiye, bilimsel ve akademik açıdan gelişimimize verdiği desteklerden dolayı tüm personelimizle beraber sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."
İhlas Haber Ajansı
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