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WhatsApp'ta sesli mesaj gönderenler dikkat

WhatsApp'ta sesli mesaj özelliği yenileniyor. Henüz test aşamasında olan özellik sayesinde art arda gönderilen ses kayıtları bir kez 'oynat' tuşuna basıldığında otomatik olarak oynamaya başlayacak ve her ses kaydı için 'oynat' tuşuna basmaya gerek kalmayacak.
02 Aralık 2018 15:51
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WhatsApp'ta sesli mesaj gönderenler dikkat

Son yayınlanan WhatsApp beta güncellemesi, şirketin ardışık sesli mesaj özelliğini yayınlamaya hazırlandığını gösteriyor.

Ardışık sesli mesaj özelliği, art arda birden fazla sesli mesaj alan kullanıcıların, ilk sesli mesajı oynatmaya başlamasıyla birlikte tüm sesli mesajların art arda oynatılmasına dayanıyor. Böylece kullanıcılar tüm mesajları dinlemek için tek tek oynat butonuna basmak zorunda kalmıyorlar.

WhatsApp, tüm sesli mesajlar oynatıldığında kullanıcıları özel bir sesle uyarıyor. Bu ses, oynatılabilecek bir sesli mesaj olduğunda farklı, tüm sesli mesajlar oynatıldığında farklı tonda oluyor. Böylece kullanıcılar hiçbir sesli mesajı dinlemeden geçmemiş oluyorlar.

Ardışık sesli mesaj özelliği uygulama kodlarının içinde yer alsa da henüz WhatsApp tarafından etkinleştirilmiş değil.

DHA
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