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AK Partili siyasetçi MHP'den aday adayı oldu

Manisa'da uzun yıllardır AK Parti içinde siyaset yapan eğitimci İdris Avşar, MHP'den Yunusemre Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı
02 Aralık 2018 15:59
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AK Partili siyasetçi MHP'den aday adayı oldu

Manisa'da uzun yıllardır AK Parti içinde siyaset yapan ve en son AK Partili Yunusemre Belediyesinde başkan yardımcılığı görevinde bulunan İdris Avşar, MHP'den Yunusemre Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. Avşar, adaylık ve arkasından başkanlığın kendisine nasip olması halinde ayrımcılık yapmadan hizmet edeceğini vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen İdris Avşar'ın aday adaylığı açıklaması, adeta miting havasında gerçekleştirildi. MHP'li yöneticiler ve Yunusemre ve Şehzadeler Belediyeleri başkan aday adaylarının da katıldığı toplantıda Avşar, ayrım yapmadan hizmet etmek için aday adayı olduğunu vurguladı. Konuşmasına AK Parti ve MHP arasında yapılan Cumhur İttifakı'nın ebediyen süreceğini belirterek başlayan İdris Avşar, Yunusemre ilçesi ve mahallelerine tek tek selam yollayarak, "87 mahallemize, 230 bin nüfusa selam olsun. İnşallah, Allah nasip ederse bize adaylığı, daha sonrasında başkanlığı, hangi arkadaşımıza nasip olur bilmiyorum, bize nasip olursa biz ayrımcılık yapmadan hizmet yapacağız. Türk-Kürt demeden, Laz-Çerkez demeden 230 bin insanımızla birlikte yöneteceğiz ve Allah nasip ederse Yunus Emre'nin güzel bir sözü var; öncelikli hedefimiz gönüllere girmek. Allah nasip ederse Yunusemre Belediyesini, biz Yunusemre İlçe Teşkilatımızla, muhtarlarımızla, vakıflarımızla, derneklerimizle, bütün bir Yunusemre halkı ile birlikte yöneteceğiz. İnşallah biz bu şehrin Ömer'i olacağız" dedi.

"Bu eller her zaman tertemiz kaldı"

Sadece MHP'ye oy verenlerden değil tüm vatandaşlardan oy isteyeceklerinin altını çizen Avşar şunları söyledi:

"Allah hepimize sağlık selamet versin. Çok şükür geldiğim bu yaşa kadar bu eller her zaman tertemiz kaldı. Bundan sonra da tertemiz kalacak. Alnımız hep açık oldu, bundan sonra da alnımız hep açık olacak. Kar demeden, çamur demeden, fırtına demeden, yağmur demeden çok çalışacağız, çok koşacağız. Yunusemre Belediyesinin Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayına oy toplayacağız. Ardından bir oy da Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Cengiz Ergün'e hep beraber toplayacağız inşallah. Yunusemre Belediyesine oy toplarken AK Parti'ye gönül veren kardeşlerimizin de oylarına talip olacağız, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş kardeşlerimizin de oylarına talip olacağız. Çünkü orası 230 bin insanımızın kendi evi, kendi adresi olacak inşallah. Yapacağımız çok projeler var. Projelerimiz hazır. Allah nasip ederse adaylığı biz bu projelerimizi tek tek açıklayacağız."

İdris Avşar, konuşmasının sonunda coşkulu kalabalığa bozkurt işareti yaparak teşekkür etti. Programın sonunda MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat tarafından İdris Avşar'a partinin rozeti takıldı. Toplantıya MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat'ın yanı sıra MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre Belediyesi başkan aday adayı Mustafa Süzer, MHP Şehzadeler Belediyesi başkan aday adayı Murat Yörük, partiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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