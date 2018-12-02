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İstanbul'da yarın bazı yollar ulaşıma kapatılacak
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı nedeniyle yarın bazı yollar ulaşıma kapalı olacak
Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde, Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.
Açıklamada, yarın saat 17.00'den müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere Sokağı'nın trafiğe kapatılacağı kaydedildi.
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