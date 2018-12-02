Uygulama başladı, ceza yağdı

Kış lastiği uygulaması, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için dün başladı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe giren "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik"e göre kış şartlarına uygun olmayan kar lastiği takılmamış araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Kurala uymayan araçların işletmecilerine 625 lira ceza uygulanacak. Söz konusu uygulama 1 Nisan'da sona erecek. Uygulama, kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatmasını ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatıldı.

Kış lastiği takma zorunluluğunun başlaması ile İnegöl Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri de uygulamalara başladı. Ekipler, Bursa-Ankara karayolunda yaptıkları uygulamada otobüs, kamyon, tır ve ticari araçları tek tek durdurarak lastikleri kontrol etti. Durdurulan araçlarda sürücülerin evraklarını da kontrol eden trafik ekipleri, kış lastiği takmayan sürücülere 625 lira para cezası keserek lastiklerini değiştirmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, ayrıca ceza kestikleri sürücülere 7 gün geçerli olmak kaydıyla izin belgesi verdi.

Dün başlayan uygulamaların bundan sonra da sıklıkla devam edeceğini ifade eden yetkililer, uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliği için yapıldığını belirterek, sürücüleri kurallara uyması konusunda uyardılar.