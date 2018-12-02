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Cumhurbaşkanı Erdoğan Arjantin'den ayrıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'ne katılmak için geldiği Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ten ayrıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ten özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 16.25'te ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buenos Aires Ezezia Havalimanı'nda Arjantin Kültür Bakanı Pablo Avelluto ile Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Meral Barlas ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Buenos Aires'ten ayrıldı.
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