Kayıp ihbarından vahşet çıktı

MEB'DEN FİİLEN YERİNE GETİRİLEMEYEN DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU EK DERS ÜCRETLERİ İÇİN AÇIKLAMA Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenlerin görevlendirildikleri tarih ve saatte fiilen yerine getiremedikleri destekleme ve yetiştirme kurslarındaki ders görevlerini de yapmış sayılarak bu görevlerine istinaden ek dersleri ödenecek.