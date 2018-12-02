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İlk kez teste girdi! 'Zafer'le çıktı

ASELSAN'ın yeni silah sistemi Sarp-Zafer, ilk kez Katar'da yoğun testlere tabi tutuldu. Çöl şartlarında başarıyla gerçekleştirilen atışlı saha testlerinin yurt içinde ve dışında imzalanması hedeflenen yüksek adetli sözleşmeler için önemli bir referans olacağı değerlendiriliyor. Sarp-Zafer, araç içinden mühimmat yükleme yeteneği ve düşük siluet gibi öne çıkan özellikleriyle dikkati çekiyor.
02 Aralık 2018 16:47
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İlk kez teste girdi! 'Zafer'le çıktı

ASELSAN tarafından geliştirilen en yeni silah sistemlerinden Sarp-Zafer, ilk sınavını Katar'da verdi. ASELSAN'ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ürün ailesinin en yeni üyesi Sarp-Zafer, Katar'da askeri makamlar tarafından yoğun testlere tabi tutuldu.

Sarp-Zafer, yurt içi ve dışı kullanıcılardan gelen geri beslemeler ve ortaya çıkan operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirildi.

Sistem, farklı son kullanıcı birliklerden gelen talepler doğrultusunda Nurol Makina'nın Yörük 4x4 zırhlı muharebe aracı ile birlikte çöl şartlarında gerçekleştirilen atışlı saha testlerini başarıyla tamamladı.

ARAÇ İÇİNDEN MÜHİMMAT TAKVİYESİ

Sarp-Zafer, araç içinden mühimmat yükleme yeteneği ve düşük siluet gibi öne çıkan özelliklere sahip bulunuyor. Araç içinden mühimmat yükleme yeteneği, mühimmat bittiğinde personelin zırhlı aracın dışına çıkmasına gerek kalmadan takviye yapmasına imkan sağlıyor.

Oldukça düşük bir siluete sahip olan Sarp-Zafer, özellikle meskun mahal operasyonları için tasarlandı.

Gelişmiş uzaktan komuta ve gözetleme imkanı sağlayan Sarp-Zafer, atış yapan personelin ortam farkındalığını artırarak güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. Yüksek stabilizasyon, otomatik hedef tespit ve takip yeteneği sayesinde hareket halinde ve hareketli hedefleri yüksek isabetle etkisiz hale getiriyor.

EN ÖNEMLİ İHRAÇ ÜRÜNLERİNDEN

Gündüz ve gece görüş, lazerle mesafe ölçme ve lazer işaretleme yeteneklerine de sahip Sarp-Zafer'in meteorolojik bilgiler ve mühimmat tipine göre otomatik balistik düzeltme yeteneği de bulunuyor.

Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri, ASELSAN'ın en önemli ihracat ürünleri arasında yer alıyor. Söz konusu silah sistemleri birçok ülkenin güvenlik birimleri tarafından aktif biçimde kullanılıyor.

YÖRÜK İLE BİRLİKTE İLK İHRACAT

Katar'da gerçekleştirilen atışlı saha testlerinin yurt içinde ve dışında imzalanması hedeflenen yüksek adetli sözleşmeler için önemli bir referans olacağı değerlendiriliyor.

Zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, Katar'dan Ejder Yalçın ve Yörük zırhlı muharebe araçlarını kapsayan yüksek adetli bir sipariş almıştı. Sipariş kapsamında çeşitli konfigürasyonlardaki araçlar için farklı donanımlar ve Sarp-Zafer'in de yer aldığı çeşitli silah sistemleri kullanılacak. Böylece hem Yörük 4x4 hem de Sarp-Zafer ilk ihracat başarısına ulaşacak.
Anadolu Ajansı
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