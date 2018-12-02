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Hamsi fiyatlarında düşüş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hamsi fiyatlarındaki düşüş vatandaşları sevindirdi.
02 Aralık 2018 16:55
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Hamsi fiyatlarında düşüş

Şuhutlu vatandaşlar, hamsideki düşüşten dolayı ilçe pazarına alışveriş yapmaya koştu. Balık almaya koşan vatandaşlar fiyat düşüşünden memnun olduklarını belirtirken, esnaflar ise alışveriş oranlarının arttığını belirterek, geçen hafta 20 lira olan hamsinin fiyatının bu hafta 10 lira olduğunu ifade etti.

Balıkçı Faruk Cacık, "Bizde taze balık tüketilir, yerinde 5 liraya alıyorsak nakliyesiyle beraber 7 liraya bize geliyor, 10 liraya balık satıyoruz. İşlerimiz iyi Allah'a şükür, balık ucuz olunca vatandaşlar gerekeni yapıyor zaten" dedi.

Şuhut ilçe pazarına hamsi almaya gelen Hamza Yüksel adlı vatandaş ise, "Geçen hafta hamsinin fiyatı 20 lira iken bu hafta 10 liraya düşmüştür. Halkımız bu hafta fiyatların düşmesinden dolayı çok sevinçli, halkımızın bol bol hamsi yemesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı
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