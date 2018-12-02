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Kasım'da zam şampiyonu soğan oldu

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 45,55 ile soğan oldu. İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 96'sının perakende fiyatı artarken, 47 ürünün fiyatı düştü, 99 ürünün fiyatı değişmedi.
02 Aralık 2018 16:59
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Kasım'da zam şampiyonu soğan oldu

İTO verilerine göre, Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün soğan olurken, fiyatı en fazla düşen ürün limon oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Kasım ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. Buna göre; İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 96'sının perakende fiyatı artarken, 47 ürünün fiyatı düştü, 99 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Kasım ayında soğan fiyatı yüzde 45.55 arttı

Kasım ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan soğan yüzde 45.55 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; giyim harcamaları grubu çocuk giyimi grubunda yer alan yüzde 28.83 ile palto, yüzde 22.52 ile yaş üzüm, yüzde 20.54 ile kadın manto ve yüzde 17.62 ile erkek palto oldu.

2018 Kasım ayında limon yüzde 19.43 ucuzladı

2018 Kasım ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan limon yüzde 19.43 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 18.08 ile fuel oil, yüzde 17.78 ile ıspanak, yüzde 17.22 ile gazyağı, yüzde 17.20 ile domates ve yüzde 13.31 ile pırasa oldu.
İhlas Haber Ajansı
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