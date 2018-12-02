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Türkiye'nin başkenti golf sahasına kavuşuyor

Türkiye, başkentinde golf sahası bulunmayan ülke kategorisinde olmayı "Parlamenterler Golf Life Projesi" ile geride bırakıyor.
02 Aralık 2018 17:19
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Türkiye'nin başkenti golf sahasına kavuşuyor

Türkiye, başkentinde golf sahası bulunmayan ülke kategorisinde olmayı "Parlamenterler Golf Life Projesi" ile geride bırakıyor. TURYAP Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da memnun oldu, Parlamenterler Kooperatifine kendisi de üye. Diplomatik ilişkiler de golf ortamında devam ettiriliyor, o anlamda da iyi bir proje olacak burası" dedi.

Başkent Ankara'ya "Parlamenterler Golf Life Projesi" ile uluslararası standartlarda golf sahası kazandırılacak. Projenin temel atma ve lansman töreninde konuşan Parlamenterler Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Asım Kulak, 1 milyon 260 bin metrekarelik alanda böyle bir konut projesini hayata geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Projenin Ankara'da özlenilen bir proje olduğunu ifade eden Kulak, "Yeşil alanı bol, sosyal donatısı çok fazla bir yaşam alanı. Bu proje gerçekleştiğinde inanıyorum ki bölgenin daha fazla kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunacaktır" diye konuştu.

"Bakan Çavuşoğlu memnun oldu"

İHA muhabirine projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan TURYAP Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay ise, Ankara'nın golf sahası olmayan ender ülke başkentlerinden biri olduğunu dile getirdi. Golfun çok değerli bir spor olduğunu aktaran Sarıbay, "Sahaların yarısını aşağı yukarı bitirdik, diğer yarısını da Mart-Nisan gibi bitireceğiz. Dünya çapında turnuvaların düzenlendiği bir saha haline gelecek burası. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da memnun oldu, Parlamenterler Kooperatifine kendisi de üye. Diplomatik ilişkiler de golf ortamında devam ettiriliyor, o anlamda da iyi bir proje olacak burası" şeklinde konuştu.

"Uluslararası kentsel tasarım ödüllü bir proje"

Parlamenterler Golf Life'ın inşaatını gerçekleştirecek Ertan Çelik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Çelik de, İHA'ya projeyle ilgili düşüncelerini aktardı. Hemen hemen tüm dünya ülkelerinin başkentlerinde golf sahası olduğunu belirten Çelik, bu projenin Ankara için büyük bir kazanç olacağını söyledi. Projenin şehre hem yakın hem de şehrin gürültüsünden uzak olduğunu kaydeden Çelik, "Biz burada yaşam alanları sunuyoruz. Projemiz aynı zamanda uluslararası kentsel tasarım ödüllü bir proje" dedi.

Footgolf severler de burada

Türkiye Footgolf Derneği Başkanı İhsan Demirel de footgolf hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Dünyada gelişmiş olan footgolf sporunun futbol topu ile golf kurallarıyla oynandığını kaydeden Demirel, Türkiye'de bir iki senedir faaliyette olduklarını söyledi. Demirel, "Futboldan sonraki insanların daha çok ilgisini çektiği için yaş aralığı şuanda 30 civarında ancak ileride çalışmalarımız olacak" dedi.

Törende TBMM Başkan Vekili Levent Gök, Ertan Çelik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Çelik, Parlamenterler Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Asım Kulak, Parlamenterler Konut Yapı Kooperatifi Başkan Yardımcısı Emin Koç ve çok sayıda davetli yer aldı. Konuşmaların ardından temel atma töreni için butonlara basıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra satış danışmanları da proje hakkında bilgilendirme yaptı. Devamında ise tüm misafirlerle golf sporcuları izlenerek, inşaat yapım alanına geçildi.

Golfkent'in özellikleri

1 milyon 260 bin metrekarelik alanda 2 bin 640 konut ve villa bulunuyor. 450 bin metrekare alana yayılan 9 delikli golf sahasının yanı sıra, ulusal ve uluslararası ödüllü golf, konut ve yaşam projesi bünyesinde 13 adet açık ve kapalı tenis kortu, 700 bin metrekareye yakın yeşil alan, sağlıklı yaşam merkezi, öğrenci yaşam merkezi, kongre oteli, ticari üniteler, restoranlar, okullar, hastane, ibadethane, idari tesisler, dereler, göletler, yaya ulaşımını destekleyen kentsel tasarım, açık- kapalı yüzme havuzları barındırıyor. Golf sahasının bir bölümü golf oynamaya açıldı. Yakın tarihte Golfkent'te golf turnuvalarına başlanacak. Golf eğitimleri de başlayan Golfkent'te eğitim almak isteyenler satış ofisinden bilgi alabiliyor.

Lansmana özel olarak satış ofisinde bilgi formu dolduran ziyaretçilere yıl sonuna kadar alınacak sınırlı sayıdaki konutlarda yüzde 30'a varan indirim imkanı sunulacak.
İhlas Haber Ajansı
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