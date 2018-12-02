Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğretmenevinde ders çalışan ve bir süre sonra fenalaşarak karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 öğrenciden 9'u taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda bir süre ders çalışan ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan, kanlarındaki karbonmonoksit değerlerinin yüksek olması nedeniyle Ankara'ya sevk edilen 11 öğrenciden 8'i, tedavilerinin tamamlanmasının ardından Karabük'e geldi.

Öğrenciler, bir süre Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kontrol amaçlı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Safranbolu'da tedavi altına alınan 3 öğrenciden biri taburcu edilirken, ikisinin tedavisi devam ediyor.

- "Öğrencilerin durumu iyi"

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Kanlarındaki karbonmonoksit değerinin yüksek olması nedeniyle 8 öğrencinin Ankara'ya sevk edildiğini hatırlatan Ürkmezer, "Ankara'ya sevk edilen öğrencilerimiz sabah saatlerinde Karabük'e geldi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tekrar kontrol amaçlı muayene olan öğrencilerimizden 9'u taburcu edildi. Şu anda Safranbolu Devlet Hastanesi'nde 2 öğrencimiz kontrol amaçlı yarına kadar bekletiliyor. Onların da durumları gayet iyi." diye konuştu.

Ürkmezer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekledi.

- Olay

Safranbolu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda dün bir süre ders çalışan 11 öğrenciden 2'si baygınlık geçirmiş, öğretmenevi çalışanlarının 112 Acil Servis ekiplerine haber verdiği sırada diğer öğrenciler de fenalaşmıştı.

Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden 8'i, kanlarındaki karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle Ankara'ya sevk edilmiş, tedavi altına alınan 3 öğrencinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulunmuş, Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenevinde KARGAZ ve AFAD ekiplerinin ölçümler yaptığını, herhangi bir doğal gaz ya da karbonmonoksit tespit edilmediğini belirtmişti.