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Gram altın yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini gördü

Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altının gram fiyatı, 29 Kasım'da 202,2 lira ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini gördü.
02 Aralık 2018 17:34
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Gram altın yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini gördü

Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altının gram fiyatı, 29 Kasım'da 202,2 lira ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini gördü.

Gram altın bu yıl dolar kurundaki sert hareketlerin etkisiyle dalgalı bir seyir izlerken, 13 Ağustos'ta tüm zamanların zirvesi olan 280,8 lirayı gördü. Dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle bu seviyelerde tutunamayan gram altının fiyatı, düşüş trendine girerken 29 Kasım'da 202,2 liraya, 7 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Aylık bazda bakıldığında değer kaybını üst üste 3'üncü aya taşıyan gram altın, kasım ayını yüzde 5,8 değer kaybıyla 205,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı eylülde yüzde 8,2, ekimde ise yüzde 5,9 gerilemişti.

Son üç aylık performansına bakıldığında gram altının yatırımcısına yüzde 18,7 kaybettirdiği, ocak-kasım döneminde ise yaklaşık yüzde 30 kazandırdığı görüldü.

Gram altındaki düşüşte TL'deki güçlenme ön planda

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan A1 Capital Araştırma Uzmanı Vahap Taştan, gram altındaki düşüşte TL'deki güçlenmenin etkisinin ön planda olduğunu kaydetti. Dolar/TL beklentisini son gelişmeler ışığında revize ettiklerinin bilgisini veren Taştan, "Bu revizede değişen ana senaryomuz iyileşen ve gerileyen enflasyon beklentileri oldu. Enflasyon beklentilerinin iyileşmesinde ise hem alınan önlemler fakat büyük ölçüde petrol fiyatlarındaki düşüşün yaratacağı etkiyi göz önünde bulundurduk. Yıl sonu için de dolar/TL beklentilerimizi aşağı çekmemizden dolayı gram altın için 210 TL seviyesinin altını olağan görüyoruz ve kısa vadede hedef olarak 200 TL'leri normal karşılayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Gram altında düşüş devam ederse 191-183 lira seviyeleri görülebilir

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan da altının ons fiyatının yükselmesine karşın dolar kurundaki gerilemenin gram altın fiyatının değer kaybetmesini sağladığını söyledi.

Gram altın 198,5-203 lira bölgesinin üzerinde kalması durumunda 215 TL başta olmak üzere ana dirençlere doğru gidebileceğini ifade eden Erkan, "Bu dirençler öncesinde 205,50 ve 210 TL seviyelerini izlemeye devam edebiliriz. Son dönemde etkin olan düşüş hareketinin devamı halinde ise 191 TL başta olmak üzere 183 TL ve altına doğru gerilemeler görülebilir." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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