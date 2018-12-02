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Tunceli Belediyesi hizmetlere zam yapmayacak
02 Aralık 2018 18:00
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Tunceli Belediyesi hizmetlere zam yapmayacak

TUNCELİ Belediye Meclisi, yeni yılda başta su ve ulaşım olmak üzere belediye hizmetlerinde zam yapmama kararı aldı.

Tunceli Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı yapıldı. Toplantıda, belediye hizmetlerinde 2018 birim fiyatlarının, 2019'da da geçerli olması kararı alındı. Alınan kararla 2019 yılında başta su ve ulaşım olmak üzere ilan ve reklam vergisi, araç ve iş makinesi kiralama gibi birçok hizmete zam yapılmayacak.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, vatandaşların aile ekonomisi düşünülerek zam yapılmaması kararı alındığını belirterek, "Vatandaşlarımıza destek olmak nedeniyle, belediyemiz tarafından sunulan hizmetlere 2019 yılında herhangi bir zam yapılmayacak. Sunulan hizmetlerde özellikle içme suyu ve belediye otobüslerimiz başta olmak üzere belediyemizce sunulan birçok hizmete zam yapılmayacak. Vatandaşlarımızın aile ekonomisine katkı sunmak için böyle bir karar aldık. Tunceli'mize hayırlı olsun" dedi.
DHA
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