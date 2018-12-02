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Şırnakta yağış sonrası dev şelaleler oluştu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan sağanak yağış sonrası dev şelaleler oluştu. 25 metre yüksekliğindeki dev şelaleler kartpostallık görüntüler oluşturdu.
02 Aralık 2018 18:23
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Şırnakta yağış sonrası dev şelaleler oluştu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan sağanak yağış sonrası dev şelaleler oluştu. 25 metre yüksekliğindeki dev şelaleler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışla Aşağıdere köyünde dev şelaleler oluştu. Metrelerce yükseklikteki şelale ve sisler içindeki görüntüsü kameralara yansıdı.

Üç gündür etkili olan yağışla beraber Habur Çayı coştu, şelaleler oluştu. Aşağıdere köyünden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan şelaleye akın eden vatandaşlar, gördükleri güzel manzarayı fotoğrafladı.
İhlas Haber Ajansı
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