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CHP'den tek adaylı eğilim yoklaması

Sivas'ın Divriği ilçesinde CHP'den belediye başkan aday adayı 6 kişiden 5'inin partinin ilçe teşkilatındaki mevcut üye yapısını gerekçe göstererek eğilim yoklamasına katılmaması nedeniyle üyeler, sadece mevcut belediye başkanı ve aday adayı Hakan Gök için oy kullandı
02 Aralık 2018 19:19
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CHP'den tek adaylı eğilim yoklaması

Sivas'ın Divriği ilçesinde CHP'den belediye başkanlığı için aday adaylığını açıklayan 6 kişiden 5'inin eğilim yoklamasından çekilmesi nedeniyle partililer mevcut belediye başkanı ve aday adayı Hakan Gök için sandık başına gitti.

Divriği Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğilim yoklamasında bin 13 üyeden 603'ü oy kullandı. Eğilim yoklamasındaki tek aday adayı ve mevcut belediye başkanı Hakan Gök 581 oy aldı, 22 oy geçersiz sayıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinin aldığı karar gereği Türkiye'nin çeşitli illerinde eğilim yoklamaları yapıldığını söyledi.

Ön seçim yapamadıklarını ifade eden Karabat, "Çünkü ön seçim takvimi yerel seçimlere çok yakın olduğu için kısıtlanmış bir zamana denk geliyor. Adaylarımızı çok daha önceden açıklamamız gerekiyor." dedi.

- "Tek aday kalsa da partimiz aldığı kararı uygulayacaktır"

Divriği ilçesinde eğilim yoklamasını bugün gerçekleştirdiklerini aktaran Karabat, şunları kaydetti:

"Eğilim yoklaması kararı alındığında 6 aday vardı, tek aday kalsa da partimiz aldığı kararı uygulayacaktır. Neticede tek aday olsa da buradaki katılım oranı iradenin önemli bir göstergesi olacaktır. O açıdan buradaki seçimi önemsiyoruz. Katılımın yarıyı geçmiş olması da mevcut katılan arkadaşımız açısından önemli bir değerlendirme olabilir. Divriği'de gördüğüm kadarıyla çok ciddi bir katılım var. Tek aday da olsa parti içi demokrasiye üyeler çok önem gösteriyorlar."

- "Onların takdiridir"

Divriği Belediye Başkanı ve aday adayı Hakan Gök ise "Divriği atamayı kabul etmiyor. Çünkü atamayla yaptığımız dönemlerde halkımız sandığa pek sıcak bakmamıştı." ifadelerini kullandı.

İki dönemdir eğilim yoklaması yapıldığını hatırlatan Gök, şu ifadeleri kullandı:

"Diğer adaylarımız temayül yoklamasına katılmadılar, onların takdiridir. Onlar da bizim kardeşlerimiz, onları da saygıyla selamlıyoruz. Onlar da keşke katılıp, bütün üyelerin gönlünde taht kursalardı. Siyaset kısa soluklu bir yarış değil, uzun soluklu bir yarış. Bu dönem olmayabilir ama başka dönemlerde halk kendinden yana olanı, demokrasiye inanları, sandığa sahip çıkanları her zaman ön plana alıyor."

Divriği'de 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, mevcut belediye başkanı Hakan Gök'ün yanı sıra Adalet İnce, Celal Kaymaz, Hüseyin Şahin, Şahin Küçük ve Zeynel Yayla CHP'den belediye başkan aday adaylığını açıklamıştı. CHP Genel Merkezi tarafından adaylara 2 Aralık Pazar günü eğilim yoklaması yapılacağı bildirilmiş, bunun üzerine partinin genel merkezine 22 Kasım'da ortak dilekçeyle başvuran aday adaylarından İnce, Kaymaz, Şahin, Küçük ve Yayla, "tek taraflı üye yapısından sağlıklı sonuç elde edilemeyeceği" gerekçesiyle eğilim yoklamasına katılmayacaklarını açıklamışlardı.

Öte yandan Ulaş ilçesinde yapılan eğilim yoklamasına 217 üyeden 203'ü katıldı. Üyelerden 100'ü Murat Sulakçı, 95'i ise Hüseyin Gülkanat için oy kullandı. Oylardan 3'ü geçersiz sayıldı, 5'i boş çıktı.
Anadolu Ajansı
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