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Bakan Kurum'dan 'Yeşilırmak' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yeşilırmak'ta sazan ve yayın balıklarının kıyıya vurmasına ilişkin "Mobil laboratuvarımızda numuneleri aldık. Balıkların ölüm sebebi, debi düşüklüğü ve oksijen miktarının azalmasından kaynaklı. Bu laboratuvar neticeleri sonucunda kirliliğe sebep olan etkeni inşallah tespit etmiş olacağız. Şu an için Yeşilırmak'ta bir problem yok" dedi.
02 Aralık 2018 19:34
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Bakan Kurum'dan 'Yeşilırmak' açıklaması

Tokat'taki programının ardından dün akşam saatlerinde Amasya'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bugün Amasya Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Amasya Valisi Osman Varol, Bakan Kurum'a el yazma eser hediye etti. Kurum, ziyaret sonrası Hükümet Köprüsü üzerinde incelemelerde bulunup, Yeşilırmak'taki toplu balık ölümleriyle ilgili açıklama yaptı. Balık ölümleriyle ilgili tüm denetimlerin yapıldığını belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Yeşilırmak'ta yaşanan kirlilikle alakalı tam 3 gündür tüm Yeşilırmak güzergahında bakanlığımızın ilgili birimleri tüm denetimlerini yaptılar. Nehirde olması gereken oksijen miktarı, balıkların yaşaması için 5 miligram bölü litre saniye. Oksijen miktarının balıkların öldüğü gün itibarıyla 1 miligram seviyesine düştüğü, olması gereken su debisinin de 20 metreküp bölü saniye olduğu gözlenmiş. Nehirden alınan balık numuneleri Ankara'ya gönderildi. Biz de gezici mobil laboratuvarımızda numuneleri aldık. Balıkların ölüm sebebi, tabi debi düşüklüğü ve oksijen miktarının azalmasından kaynaklı. Bu laboratuvar neticeleri sonucunda kirliliğe sebep olan etkeni inşallah tespit etmiş olacağız. Şu an için Yeşilırmak Nehri'nde bir problem yok. Debi 30 metreküp bölü saniye şeklinde yine oksijen miktarı da 5 miligram saniye olarak tespit edildi. Dolayısıyla şuan balıklarımızı veya çevreyi tehdit edecek hiçbir sorun problem yok. İnşallah kirliliğe sebep olan var ise de bunun tespiti neticesinde gerekli cezai işlemi uygulayacağımızı da sizler aracılığıyla belirtmek istiyorum."

'ATIKLARIN GERİ TOPLANMASI İÇİN ŞEHİRLERDE HARCANACAK'

TBMM'ye ambalaj uygulamasına ilişkin kanun teklifinin sunulduğunu, bu teklifin komisyondan ve Genel Kurul'dan geçtiğini hatırlatan Bakan Kurum, "Aslında böyle bir düzenleme 2006 yılında da vardı. Bu ürünleri piyasaya sürenler bunları toplamak için zaten bir bedel bakanlığımızın belirlediği kuruluşlara veriyorlardı; ancak bu sistem, tam anlamıyla işlemiyordu. Biz de bunun işlemediğini görüp, yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile birlikte bu ürünleri piyasaya süren firmalar, ürün başına belli bir bedel ödeyecekler ve bu bedel de bu atıkların geri toplanması için şehirlerimizde harcanacak" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, açıklamasının ardından yeni yapılan Amasya Belediye Başkanlığı binasını ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir'i ziyaret etti.

'ENGELLİLERİMİZE RAHAT BİR YAŞAM SÜRDÜRECEĞİZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Amasya'da bir araya geldiği sivil toplum kuruluşu temsilcilerine seslendi. Şehirlerde engellilerin rahat bir yaşam sürdürebilmeleri adına yeni planlama süreçlerini zorunlu kılacaklarını ifade eden Bakan Kurum, "9 milyon engelli vatandaşımız var, her 10 kişiden en az biri engelli kategorisine giriyor. Amasya'da nehir güzergahı üzerinde engellilerimizi düşünmüşüz. Engellilerimizin burada engelsiz bir şekilde yaşaması için de tedbirleri almış olduğumuzu görüyorum. Bundan sonraki süreçte de şehirlerimizde engellilerimizin rahat bir yaşam sürdürebilmeleri adına, şehirdeki yeni planlama süreçlerinde nasıl bisiklet, yürüyüş yolu zorunluluğu getirdiysek, engelli vatandaşlarımızın da rahat bir şekilde yaşaması adına belli düzenlemeler yapacağımızı buradan bildirmek isterim. Neticede ülkemizde 10 kişiden birinin engelli olduğunu düşündüğümüzde hepimizin de engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmamız gerekiyor" dedi.

Bakan Kurum, programlarının ardından Merzifon Havaalanından uçakla Ankara'ya hareket etti.
DHA
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